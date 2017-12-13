Oğuz Atay ölümünün 41. yıldönümünde anılıyor
Oğuz Atay 'Tutunamayanlar'dandı. 13 Aralık 1977'de henüz 43 yaşındayken "Kötü bir resim asarım korkusuyla hiç resim asmadım; kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım" diyerek hayata veda etti.
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1Cumhuriyet dönemi edebiyatının önde gelen yazarlarından Oğuz Atay 12 Ekim 1934'te Kastamonu İnebolu'da doğdu. 13 Aralık 1977'de İstanbul'da yaşamını yitirdi.
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2Sadece 43 yıl yaşayan Oğuz Atay, hayatının son 9 yılına iki roman, bir biyografi, bir hikaye kitabı, bir oyun, bir günlük ve yarıda kalmış bir roman sığdırdı.
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3Ortaöğrenimini 1951'de Ankara Maarif Koleji'nde tamamladı. 1957'de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. 1960'ta İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü'nde (Bugün Yıldız Üniversitesi) öğretim görevlisi oldu. 1975'te doçentliğe yükseldi.
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İlk romanı "Tutunamayanlar"da küçük burjuva dünyasına ironiyle yaklaştı. Kitapta olaylar, küçük burjuva dünyasının değerlerinden ölümüne nefret eden bir gencin, kendisini öldürmesiyle noktalanır. Bu eserinde yenilikçi ve çağdaş Batı romanının bazı tekniklerinden ustaca yararlandı.
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5Oğuz Atay, Türkiye insanının, bu “Kenar Batı”da yaşayanların varoluş-hissediş tarihini yansıtmış, içinde bulunduğumuz gerçekliği kurgularıyla sarsmış, ironisiyle sorgulamıştı. Eserleriyle ardında kapsamlı bir hissiyat tarihi bıraktı. Türkiye’nin yakın tarihindeki kırılma noktalarının özel hayatlardaki hasarını analiz eden yazarın eserleri, zengin bir kaynak oluşturuyor.
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OĞUZ ATAY'IN ESERLERİRoman:
Tutunamayanlar (1971-1972'de iki cilt, yeni basımı tek cilt 1984)
Tehlikeli Oyunlar (1973)
Bir Bilim Adamının Romanı (1975)
Eylembilim (1998, tamamlanmamış roman)
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7Öykü:
Korkuyu Beklerken (1975)
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8Tiyatro:
Oyunlarla Yaşayanlar (1985)
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9Ödülleri:
1970 TRT Sanat Ödülleri Yarışması Başarı Ödülü, Tutunamayanlar ile
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10Ödülleri:
1970 TRT Sanat Ödülleri Yarışması Başarı Ödülü, Tutunamayanlar ile