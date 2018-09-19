NTV

Okul izin verdi: İkonik karakterler öğrenci kimliklerinde

ABD'nin Michigan eyaletindeki North Farmington Lisesi son sınıf öğrencilerinin öğrenci kimlikleri için çektirdiği fotoğraflarda istedikleri kılıklara girmesine izin veriyor. İşte lise öğrencilerinin fotoğraf çekimi için girdikleri birbirinden yaratıcı çoğu ikonik kılıklar ve tercih ettikleri kimlikler.

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 31

  • 32

  • 33

  • 34

  • 35

  • 36

  • 37

  • 38

  • 39

  • 40

  • 41

  • 42

  • 43

  • 44

  • 45

  • 46

  • 47

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin