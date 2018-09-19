Okul izin verdi: İkonik karakterler öğrenci kimliklerinde
ABD'nin Michigan eyaletindeki North Farmington Lisesi son sınıf öğrencilerinin öğrenci kimlikleri için çektirdiği fotoğraflarda istedikleri kılıklara girmesine izin veriyor. İşte lise öğrencilerinin fotoğraf çekimi için girdikleri birbirinden yaratıcı çoğu ikonik kılıklar ve tercih ettikleri kimlikler.
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