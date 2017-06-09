Okyanus atıklarını sanata çevirdiler
Anadolu Ajansı
ABD'nin New York kentinde BM Genel Merkezi'nde ilk defa düzenlenen, denizlerin, okyanusların ve su kaynaklarının kirliliğine odaklanılan "Okyanus Konferansı"nda, okyanuslardaki plastik atıklardan yapılan heykeller dikkat çekti.
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1Haziran ayındaki BM konferansı boyunca ziyaretçi girişinde, Washed Ashore adlı sivil toplum girişiminin sanat projesindeki heykeller, somon Nora, balina Humpback ve denizatı Stella, yapıldığı malzemeler nedeniyle ilgi çekti.
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2Heykellerin malzemesini, okyanuslardan çıkarılan diş fırçaları, taraklar, deterjan şişeleri, ağlar, çakmaklar, terlikler, polistiren köpük ve oyuncaklar oluşturuyor.
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3Bir metre 80 santimetre boyundaki somon balığı Nora, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki denizatı Stella ve 2 metre 75 santimetre yüksekliğindeki Humpback balina tamamen plastik atıklardan yapılmış eserler.
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4Heykeller arasında, yaklaşık 9 metre uzunluğunda ağartılmış mercan kayalığından yapılma heykel ise, 3 sokak ileride binanın ana girişinde sergileniyor.
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5Sergilenen heykeller halkın, su yataklarına, denizlere ve okyanuslara nasıl davranılacağı konusunda dikkatini çekmek ve tüketici alışkanlıklarının değişmesi konusunda eğitici olmakla çevreci yönü ağır basan sanat eserleri özelliğini taşıyor.
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6Sivil toplum kuruluşu Washed Ashore'un çatısı altında binlerce gönüllünün okyanuslardan çıkardığı plastik atıkları sanata çeviren projenin müdürü Angela Haseltine Pozzi, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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7Aynı zamanda projenin baş sanatçısı olan Pozzi, heykellerle ilgili açıklamasında, "Bizim misyonumuz ciddi çevre sorunu olan plastik kirliliği konusunda sanatın gücünü kullanmak" diye konuştu.
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8Pozzi, Washed Ashore'un kurulduğu 2010 yılından bu yana 20 ton çöpten, 70'ten fazla sanat çalışmasına imza attığını bildirdi.
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