Ölen Walking Dead dublörü için 8 milyon dolarlık tazminat iptal

ntv.com.tr 19.03.2021 - 07:50
The Walking Dead dizisinin 2017'deki sekizinci sezon setinde ölümcül şekilde yaralanan ve ardından hayatını kaybeden dublörün ailesine verilen 8 milyon dolarlık jüri kararı, temyiz mahkemesi tarafından reddedildi.
Georgia Temyiz Mahkemesi, dublör John Bernecker'in ebeveynleri tarafından açılan hukuk davalarının İşçi Tazminatı Yasası tarafından engellendiğine karar verdi.
'ÖNGÖRÜLEMEZ KAZA' SAVUNMASI
Bernecker'in ailesi, 33 yaşındaki dublörün çekimlerde 8 metre yükseklikte bir balkondan düşerek başı yaralanması nedeniyle ölmesi üzerine yapım şirketine dava açtı.
Bernecker ailesinin avukatları, yapım şirketini, maliyet ve zamanlama kaygısı nedeniyle güvenlik önlemlerini almamakla suçladı. Yapım şirketinin avukatları ise dublörün ölümünü, öngörülemeyen kaza olarak savundu.
Bernecker'in ailesinin avukatı, Daily Report'a verdiği demeçte, temyiz mahkemesinin kararının hatalı olduğuna inandığını söyledi. Georgia Yüksek Mahkemesi’nden kararı gözden geçirmesini istemeyi planladığını söyledi.
DUBLÖR NASIL ÖLDÜ?
Bernecker’ın bir binadan düşerek, koruyucu yastığa inmesi gerekiyordu. Beklenmedik şekilde parande atan Bernecker, yanında korkuluğu tuttu ve düşüş yönü değişti. Bu nedenle koruyucu yastığa değil, açık alana kafa üstü düştü. İki gün boyunca hastanede yoğun bakımda tutulan dublör, hayata tutunamadı.