Ölen Walking Dead dublörü için 8 milyon dolarlık tazminat iptal

The Walking Dead dizi sinin 2017'deki sekizinci sezon setinde ölümcül şekilde yaralanan ve ardından hayatını kaybeden dublörün ailesine verilen 8 milyon dolarlık jüri kararı, temyiz mahkemesi tarafından reddedildi.

Georgia Temyiz Mahkemesi, dublör John Bernecker'in ebeveynleri tarafından açılan hukuk davalarının İşçi Tazminatı Yasası tarafından engellendiğine karar verdi.

Bernecker ailesinin avukatları, yapım şirketini, maliyet ve zamanlama kaygısı nedeniyle güvenlik önlemlerini almamakla suçladı. Yapım şirketinin avukatları ise dublörün ölümünü, öngörülemeyen kaza olarak savundu.

Aralık 2019'da davayı gören mahkeme jürisi, yayıncı AMC Networks’ü “kusurlu” bulmadı, ancak yapım şirketinin aileye 8 milyon dolar tazminat ödemesi kararına vardı. Ancak temyiz mahkemesi bu kararı bozdu.