Ölen Walking Dead dublörü için 8 milyon dolarlık tazminat iptal

The Walking Dead dizisinin setinde 8 metreden kafa üstü düşerek hayatını kaybeden dublörün ailesine ödenecek 8 milyon dolarlık tazminat için iptal kararı çıktı.

ntv.com.tr 19.03.2021 - 07:50

Ölen Walking Dead dublörü için 8 milyon dolarlık tazminat iptal - 1

The Walking Dead dizisinin 2017'deki sekizinci sezon setinde ölümcül şekilde yaralanan ve ardından hayatını kaybeden dublörün ailesine verilen 8 milyon dolarlık jüri kararı, temyiz mahkemesi tarafından reddedildi.

Ölen Walking Dead dublörü için 8 milyon dolarlık tazminat iptal - 2

Georgia Temyiz Mahkemesi, dublör John Bernecker'in ebeveynleri tarafından açılan hukuk davalarının İşçi Tazminatı Yasası tarafından engellendiğine karar verdi.

Ölen Walking Dead dublörü için 8 milyon dolarlık tazminat iptal - 3

'ÖNGÖRÜLEMEZ KAZA' SAVUNMASI

Bernecker'in ailesi, 33 yaşındaki dublörün çekimlerde 8 metre yükseklikte bir balkondan düşerek başı yaralanması nedeniyle ölmesi üzerine yapım şirketine dava açtı.

Bernecker ailesinin avukatları, yapım şirketini, maliyet ve zamanlama kaygısı nedeniyle güvenlik önlemlerini almamakla suçladı. Yapım şirketinin avukatları ise dublörün ölümünü, öngörülemeyen kaza olarak savundu.

Ölen Walking Dead dublörü için 8 milyon dolarlık tazminat iptal - 4
Aralık 2019'da davayı gören mahkeme jürisi, yayıncı AMC Networks’ü “kusurlu” bulmadı, ancak yapım şirketinin aileye 8 milyon dolar tazminat ödemesi kararına vardı. Ancak temyiz mahkemesi bu kararı bozdu.
Ölen Walking Dead dublörü için 8 milyon dolarlık tazminat iptal - 5

Bernecker'in ailesinin avukatı, Daily Report'a verdiği demeçte, temyiz mahkemesinin kararının hatalı olduğuna inandığını söyledi. Georgia Yüksek Mahkemesi’nden kararı gözden geçirmesini istemeyi planladığını söyledi.

Ölen Walking Dead dublörü için 8 milyon dolarlık tazminat iptal - 6

DUBLÖR NASIL ÖLDÜ?

Bernecker’ın bir binadan düşerek, koruyucu yastığa inmesi gerekiyordu. Beklenmedik şekilde parande atan Bernecker, yanında korkuluğu tuttu ve düşüş yönü değişti. Bu nedenle koruyucu yastığa değil, açık alana kafa üstü düştü. İki gün boyunca hastanede yoğun bakımda tutulan dublör, hayata tutunamadı. 

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER