Olivia Wilde ve Annette Bening Life Itself’in Toronto prömiyerinde
ntv.com.tr
Olivia Wilde ve Annette Bening, Life Itself filminin Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapılan dünya prömiyerine katıldı.
-
1
Olivia Wilde ve Annette Bening, başrolleri paylaştıkları yeni filmleri Life Itself’in 2018 Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapılan dünya prömiyerine katıldı.
-
2
Kanada’nın başkenti Toronto’daki Roy Thomson Hall’da gerçekleştirilen prömiyer öncesi oyuncular kırmızı halıda poz verdi.
-
3
Olivie Wilde Alexandre Vauthier tasarımı kıyafetiyle ve Fernando Jorge imzalı mücevherleriyle kırmızı halıda dikkat çekti.
-
4
ABD’de 21 Eylül’de vizyona girecek olan filmin Türkiye’deki gösterim tarihi henüz bilinmiyor.
-
5
Dan Fogelman’in yönettiği romantik komedi türündeki filmin başrollerinde Olivia Wilde ve Annette Bening’nin yanı sıra Altın Küre ödüllü Oscar Isaac ve Samuel L Jackson rol alıyor.
-
6
Filmde Oscar Isaac ve Olivia Wilde'ın canlandırdığı çift, New York'un sokaklarından İspanyol kırsalına kadar hem yıllarca hem de kıtalarca süren çok nesilli bir aşk hikayesine öncülük ederken, tek bir olay ile hikayenin bütün karakterlerini de birbirine bağlıyor.