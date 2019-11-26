Ölü bulunan K-Pop yıldızı Goo Hara'nın bıraktığı not

Polis kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Goo Hara'nın arkasında “karamsar” bir not bıraktığını aktardı
Seul Emniyet Müdürlüğü’nden Lee Yong-pyo’nun yaptığı açıklamada, “Oturma odasındaki masanın üstünde hayatına dair el yazısıyla alınmış karamsar bir not bulundu” ifadeleri yer aldı.
Reuters’ın aktardığına göre; 28 yaşındaki Goo’nun cansız bedeni Seul’ün güneyindeki evinde hizmetçisi tarafından bulunmuştu.
Goo’nun hayranları düzenlenen cenaze törenine akın ederken, meslektaşlarıysa programlarının iptal ederek başsağlığı dileklerini iletti.
Haziranda evinde baygın biçimde bulunan ve hastaneye kaldırılan K-Pop yıldızı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda depresyonla savaşmanın zor olduğunu söylemiş ve internetten yapılan kötü niyetli yorumlara sert biçimde cevap vereceğine söz vermişti.
Sosyal medyanın etkisiyle oluşan hayran baskısı K-pop şarkıcılarını olumsuz etkiliyor. Hayranlar, şarkıcıların hatalarını affetmeyip en ağır eleştirileri hatta hakaretleri sosyal medyada dile getirmekten çekinmiyor. Sonunda da şarkıcılarda psikolojik çöküş başlıyor. Sektörde intihar vakalarının artışından endişe ediliyor.