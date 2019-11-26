Ölü bulunan K-Pop yıldızı Goo Hara'nın bıraktığı not

Haziranda evinde baygın biçimde bulunan ve hastaneye kaldırılan K-Pop yıldızı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda depresyonla savaşmanın zor olduğunu söylemiş ve internetten yapılan kötü niyetli yorumlara sert biçimde cevap vereceğine söz vermişti.

Sosyal medyanın etkisiyle oluşan hayran baskısı K-pop şarkıcılarını olumsuz etkiliyor. Hayranlar, şarkıcıların hatalarını affetmeyip en ağır eleştirileri hatta hakaretleri sosyal medyada dile getirmekten çekinmiyor. Sonunda da şarkıcılarda psikolojik çöküş başlıyor. Sektörde intihar vakalarının artışından endişe ediliyor.