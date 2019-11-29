Ölüm döşeğindeki Star Wars hayranı vizyona girmeden filmi izleyecek

Bakımevi attığı tweetinde, "Yardımcı olur musunuz? Star Wars'un büyük bir hayranı olan bir hastamız var ve maalesef zaman 20 Aralık'a kadar ondan yana olmayacak. Son arzusu Star Wars'un final filmi #RiseOfSkywalker'u küçük oğluyla beraber izlemek. Bunun gerçekleşmesine yardımcı olabileceğini bildiğiniz HERHANGİ biri varsa lütfen bunu onlarla paylaşın. Teşekkürler" dedi.





