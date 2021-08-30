Oluz Höyük’ün 2 bin 500 yıllık Pers Yolu

İHA 30.08.2021 - 11:01
Dönmez, ortasında açık su kanalı bulunan, 28 metre uzunluğunda ve 8,5 metre genişliğindeki Pers Yolu’nun bu bulgulardan en önemlileri arasında yer aldığını aktardı.
Özgün malzemesiyle pasif koruma ve sağlamlaştırmaya tabi tuttukları yolda süren çalışmada Batman Üniversitesi'nden Uzman Konservatör Dr. Hüseyin Akıllı’nın önemli desteğini aldıklarını anlatan Prof. Dr. Dönmez, “Anadolu yerleşmelerine baktığımız zaman bu denli anıtsal bir yolu göremiyoruz. Bu yol Oluz Höyük için özel bir anlam ifade ediyor” diye konuştu.
Dönmez'e göre, ateşgedeyi ve kurban ritüellerinin gerçekleştiği platformların da görüldüğü yerleşim bölgesi sahip olduğu özelliklerle merak uyandırıyor:
''Pers Yolu boyutlarıyla, anıtsallığıyla Anadolu’da bir ilki gerçekleştirmiş oluyor.”