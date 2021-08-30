Oluz Höyük’ün 2 bin 500 yıllık Pers Yolu

ANADOLU'DA BİR BENZERİ YOK

Özgün malzemesiyle pasif koruma ve sağlamlaştırmaya tabi tuttukları yolda süren çalışmada Batman Üniversitesi'nden Uzman Konservatör Dr. Hüseyin Akıllı’nın önemli desteğini aldıklarını anlatan Prof. Dr. Dönmez, “Anadolu yerleşmelerine baktığımız zaman bu denli anıtsal bir yolu göremiyoruz. Bu yol Oluz Höyük için özel bir anlam ifade ediyor” diye konuştu.