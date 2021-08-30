Oluz Höyük’ün 2 bin 500 yıllık Pers Yolu

Amasya’daki Oluz Höyük’te yaklaşık 2 bin 500 yıllık Pers Yolu’nun izleri gün ışığına çıktı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, “Ünik bir kalıntı olan Pers Yolu Anadolu’nun en eski yol sistemlerinden biridir” dedi.

İHA 30.08.2021 - 11:01

Oluz Höyük’ün 2 bin 500 yıllık Pers Yolu - 1

SIRA DIŞI BULGULAR

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez 15 yıldır arkeolojik kazıların sürdüğü Oluz Höyük’ün Anadolu Demir Çağı arkeolojisinde bugüne değin görülmeyen sıra dışı bulgularıyla dikkat çeken bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.
Oluz Höyük’ün 2 bin 500 yıllık Pers Yolu - 2

PERS YOLU ARALARINDA EN ÖNEMLİSİ

Dönmez, ortasında açık su kanalı bulunan, 28 metre uzunluğunda ve 8,5 metre genişliğindeki Pers Yolu’nun bu bulgulardan en önemlileri arasında yer aldığını aktardı.

Oluz Höyük’ün 2 bin 500 yıllık Pers Yolu - 3

ANADOLU'DA BİR BENZERİ YOK

Özgün malzemesiyle pasif koruma ve sağlamlaştırmaya tabi tuttukları yolda süren çalışmada Batman Üniversitesi'nden Uzman Konservatör Dr. Hüseyin Akıllı’nın önemli desteğini aldıklarını anlatan Prof. Dr. Dönmez, “Anadolu yerleşmelerine baktığımız zaman bu denli anıtsal bir yolu göremiyoruz. Bu yol Oluz Höyük için özel bir anlam ifade ediyor” diye konuştu.

Oluz Höyük’ün 2 bin 500 yıllık Pers Yolu - 4
Taşlı yolun yerleşmeyi ikiye ayırdığını anlatan Dönmez, kuzeyde daha çok sivil alanların, sarayların ve malikanenin olduğu bölümün görüldüğünü, güneyde ise dinsel alanların olduğunu anlattı.
Oluz Höyük’ün 2 bin 500 yıllık Pers Yolu - 5

PERS YOLU ANADOLU'DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Dönmez'e göre, ateşgedeyi ve kurban ritüellerinin gerçekleştiği platformların da görüldüğü yerleşim bölgesi sahip olduğu özelliklerle merak uyandırıyor:

''Pers Yolu boyutlarıyla, anıtsallığıyla Anadolu’da bir ilki gerçekleştirmiş oluyor.”

Oluz Höyük’ün 2 bin 500 yıllık Pers Yolu - 6
Oluz Höyük’ün 2 bin 500 yıllık Pers Yolu - 7
Oluz Höyük’ün 2 bin 500 yıllık Pers Yolu - 8
Oluz Höyük’ün 2 bin 500 yıllık Pers Yolu - 9
Oluz Höyük’ün 2 bin 500 yıllık Pers Yolu - 10
Oluz Höyük’ün 2 bin 500 yıllık Pers Yolu - 11

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