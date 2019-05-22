Once Upon A Time In Hollywood filmi oyuncuları Cannes’da yeniden bir arada
ntv.com.tr
Once Upon A Time In Hollywood filmi oyuncuları Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie, dün akşamki galadan sonra bugün yine Cannes’da bir araya geldi. Oyuncular, yönetmen Quentin Tarantino ile birlikte filmle ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi.
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Once Upon A Time In Hollywood filmi oyuncuları Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie bugün 72. Cannes Film Festivali’nde düzenlenen söyleşiye katıldı.
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Oyuncular, söyleşinin ardından fotomuhabirlere poz verdi.
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Üç ünlü isim, dün akşam düzenlenen prömiyerde de bir araya gelmişti.
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1960’lı yıllar Hollywood’unu anlatan filmin 28 yaşındaki Avustralyalı yıldızı Margot Robbie, Chanel imzalı 60’lı yıllar esintili boho tarzı elbisesiyle beğeni topladı.
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Üç oyuncu poz verirken neşeli halleriyle dikkat çekti.
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Oyunculara, filmin senaristi ve yönetmeni Quentin Tarantino da katıldı.
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İşte Once Upon A Time In Hollywood oyuncularının eğlenceli pozları...
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