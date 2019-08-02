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Once Upon a Time in Hollywood filminin Berlin galası yapıldı

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Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie'nin başrolleri paylaştığı Once Upon a Time in Hollywood filminin Berlin galası yapıldı. Galada Alman hayranları başrol oyuncularına yoğun ilgi gösterdi.

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    Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği son filmi Once Upon a Time in Hollywood'un Berlin galası yapıldı.
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    Başrol oyuncuları Margot Robbie (29), Brad Pitt (55) ve Leonardı DiCaprio (44) ile yönetmen Quentin Tarantino (56) kırmızı halıda poz verdi.
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    Robbie, Jacquemus marka maksi elbisesiyle büyük beğeni topladı.
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    Alman hayranları oyunculara yoğun ilgi gösterdi.
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    Oyuncular hayranlarına bol bol imza dağıttı.
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    Birlikter selfie çektirmeyi de ihmal etmediler.
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    İşte, özellikle Brad Pitt ve Margot Robbie'nin neşeli tavırlarıyla dikkat çektiği galadan yansıyanlar...
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