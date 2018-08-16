Once Upon A Time In Hollywood filminin kadrosuna yeni isim: Lena Dunham
Quentin Tarantino’nun senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği, Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’in başrollerde yer aldığı Once Upon A Time In Hollywood filminin zengin kadrosuna son olarak Lena Dunham dahil oldu.
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1Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt ile Margot Robbie’nin başrollerde olduğu Once Upon A Time In Hollywood filminin kadrosuna Girls dizisinin Altın Küre ödüllü yıldızı Lena Dunham dahil oldu.
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2Kadroya ayrıca The Shannara Chronicles ile tanınan Austin Butler, önümüzdeki sezon Stranger Things'te rol alacak olan Maya Hawke ve Şilili aktris Lorenza Izzo da katıldı.
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Bol yıldızlı filme en son katılan isim Mike Moh olmuştu.
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Quentin Tarantino’nun yönetttiği yeni filmde Moh'un kung-fu ustası oyuncu Bruce Lee'yi canlandıracağı açıklanmıştı.
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Film, Charles Manson cinayetlerinin yaşandığı 1969 yazında Los Angeles’ta geçen film, eski western türü televizyon dizisi yıldızı Rick Dalton ve uzun süreli dublörü Cliff Booth üzerinden ilerliyor. Artık tanıyamadıkları Hollywood'ta yollarını bulmaya çalışan ikilinin ünlü yan komşusu Manson cinayetlerine kurban giden Sharon Tate’tir. 9 Ağustos 1969'da Los Angeles'taki evinde Manson tarikatı üyeleri tarafından katledilen Tate, öldürüldüğünde 8 aylık hamileydi.
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Filmin kadrosunda ayrıca Al Pacino, Timothy Olyphant, Luke Perry, Scoot McNairy, Damian Lewis, Dakota Fanning, Kurt Russell, Emile Hirsch, Clifton Collins Jr., Tim Roth, Michael Madsen, Keith Jefferson ve Nicholas Hammond yer alıyor.
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Tarantino'nun senaryosunu beş yılda yazdığı Once Upon A Time In Hollywood, Türkiye’de 23 Ağustos 2019’da vizyona girecek.