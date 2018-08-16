Once Upon A Time In Hollywood filminin kadrosuna yeni isim: Mike Moh
Quentin Tarantino’nun senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği, Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’in başrollerde yer aldığı Once Upon A Time In Hollywood filminin zengin kadrosuna Mike Moh da dahil oldu.
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Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt ile Margot Robbie’nin başrollerde olduğu Once Upon A Time In Hollywood filminin kadrosuna Mike Moh dahil oldu.
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Quentin Tarantino’nun yönetttiği yeni filmde Moh kung-fu ustası oyuncu Bruce Lee'yi canlandıracak.
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Film, Charles Manson cinayetlerinin yaşandığı 1969 yazında Los Angeles’ta geçen film, eski western türü televizyon dizisi yıldızı Rick Dalton ve uzun süreli dublörü Cliff Booth üzerinden ilerliyor. Artık tanıyamadıkları Hollywood'ta yollarını bulmaya çalışan ikilinin ünlü yan komşusu Manson cinayetlerine kurban giden Sharon Tate’tir. 9 Ağustos 1969'da Los Angeles'taki evinde Manson tarikatı üyeleri tarafından katledilen Tate, öldürüldüğünde 8 aylık hamileydi.
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Filmin kadrosunda ayrıca Al Pacino, Timothy Olyphant, Luke Perry, Scoot McNairy, Damian Lewis, Dakota Fanning, Kurt Russell, Emile Hirsch, Clifton Collins Jr., Tim Roth, Michael Madsen, Keith Jefferson ve Nicholas Hammond yer alıyor.
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Tarantino'nun senaryosunu beş yılda yazdığı Once Upon A Time In Hollywood, Türkiye’de 23 Ağustos 2019’da vizyona girecek.