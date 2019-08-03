NTV

Once Upon a Time in Hollywood filminin Roma galası yapıldı

ntv.com.tr

Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği Once Upon a Time in Hollywood'un İtalya’nın başkenri Roma’da galası yapıldı. Galaya Tarantino, Leonardo DiCapiro ve Margot Robbie katılırken, başrol oyuncusu Brad Pitt katılmadı.

  • 1

    Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun son filmi olduğunu açıkladığı Once Upon a Time in Hollywood filmi için İtalya’nın Roma kentinde gala yapıldı.

  • 2

    Galaya filmin başrol oyuncuları Leonardo DiCaprio ile Margot Robbie katıldı.

  • 3

    Filmin daha önce ABD ve Avrupa şehri galalarına katılan Brad Pitt ise Roma galasında yer almadı.

  • 4

    Yönetmen Tarantino da galada eşi Daniela Pick ile hazır bulundu.

  • 5

    Galanın yapıldığı Cinema Adriano’nun önünde bekleyen hayranları, ünlü oyunculara ve Tarantino’ya yoğun ilgi gösterdi.

  • 6

    Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve yedi dakika boyunca ayakta alkışlanan film, Hollywood’un Altın Çağı olarak adlandırılan 1969 Los Angeles’ında geçiyor.

  • 7

    Sharon Tate’in (Margot Robbie) kapı komşusu aktör Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ile dublörü Cliff Booth’un (Brad Pitt) hikayesini anlatan film, Türkiye'de 23 Ağustos'ta gösterime giriyor.

  • 8

    İşte Once Upon a Time in Hollywood'un Roma prömiyerinden yansıyanlar...

  • 9

  • 10

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin