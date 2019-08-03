Once Upon a Time in Hollywood filminin Roma galası yapıldı
ntv.com.tr
Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği Once Upon a Time in Hollywood'un İtalya’nın başkenri Roma’da galası yapıldı. Galaya Tarantino, Leonardo DiCapiro ve Margot Robbie katılırken, başrol oyuncusu Brad Pitt katılmadı.
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Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun son filmi olduğunu açıkladığı Once Upon a Time in Hollywood filmi için İtalya’nın Roma kentinde gala yapıldı.
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Galaya filmin başrol oyuncuları Leonardo DiCaprio ile Margot Robbie katıldı.
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Filmin daha önce ABD ve Avrupa şehri galalarına katılan Brad Pitt ise Roma galasında yer almadı.
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Yönetmen Tarantino da galada eşi Daniela Pick ile hazır bulundu.
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Galanın yapıldığı Cinema Adriano’nun önünde bekleyen hayranları, ünlü oyunculara ve Tarantino’ya yoğun ilgi gösterdi.
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Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve yedi dakika boyunca ayakta alkışlanan film, Hollywood’un Altın Çağı olarak adlandırılan 1969 Los Angeles’ında geçiyor.
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Sharon Tate’in (Margot Robbie) kapı komşusu aktör Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ile dublörü Cliff Booth’un (Brad Pitt) hikayesini anlatan film, Türkiye'de 23 Ağustos'ta gösterime giriyor.
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İşte Once Upon a Time in Hollywood'un Roma prömiyerinden yansıyanlar...
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