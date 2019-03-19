Once Upon a Time in Hollywood’un ilk resmi afişine seyirci tepkisi
ntv.com.tr
Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği, Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun başrolleri paylaştığı Once Upon a Time in Hollywood filminin yayımlanan ilk resmi afişi, Hollywood yıldızlarının hayranları tarafından eleştirildi.
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Sony Pictures, Once Upon a Time in Hollywood’un ilk resmi afişini yayımladı.
Filmde Brad Pitt ile başrolleri paylaşan Leonardo DiCaprio ve filmin yönetmeni Quentin Tarantino dün sosyal medya hesabından afişi paylaştı.
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Afişte 44 yaşındaki Caprio ile 55 yaşındaki Pitt’in fotoğraflarına yapılan rötuşun fazla olması hayranlarının gözünden kaçmadı.
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Sosyal medyada afişe yönelik eleştiriler sıralanırken, afiştekinin fotoğraftan ziyade resme benzediği söylendi.
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Sosyal medya yorumları, Hollywood’un ünlü ikilisinin Photoshop’la aşırı değiştirildiğine işaret etti.
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Daha önce filmden paylaşılan bu ilk karenin de rötuşlu olduğu anlaşılmıştı.
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6Pitt’in boynu, DiCaprio’nun da çenesinin rötuşlandığı belirlenmişti.
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Sony Pictures, rötuşlu fotoğraf için DiCaprio ve Pitt’in özel olarak bir ricası olmadığını açıklamıştı.
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Pitt ve DiCaprio'ya başrollerde Margot Robbie'nin de eşlik ettiği Once Upon a Time in Hollywood filmi temmuz ayında sinemalarda gösterilecek. Film, Manson cinayetinin işlendiği 1969 yılında bir Western film yıldızı ve onu dublörünün etrafında gelişien olayları konu ediniyor.