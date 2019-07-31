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Once Upon a Time in Hollywood'un İngiltere prömiyeri yapıldı

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Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği Once Upon a Time in Hollywood'un İngiltere prömiyeri yapıldı

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    Quentin Tarantino'nun yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood filminin İngiltere prömiyeri dün yapıldı.
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    Birlikte kırmızı halı pozu veren başrol oyuncuları Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt'in neşeli tavırları dikkat çekti.
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    Margot Robbie, Oscar de la Renta imzalı elbisesiyle galaya damga vurdu.
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    Galaya yönetmen Quentin Tarantino, eşi Daniella Pick ile katıldı.
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    Galaya ünlü oyuncuların hayranları büyük ilgi gösterdi.
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    Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve yedi dakika boyunca ayakta alkışlanan film, Hollywood’un Altın Çağı olarak adlandırılan 1969 Los Angeles’ında geçiyor.
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    Sharon Tate’in (Margot Robbie) kapı komşusu aktör Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ile dublörü Cliff Booth’un (Brad Pitt) hikayesini anlatan film, Türkiye'de 23 Ağustos'ta gösterime giriyor.

    İşte Once Upon a Time in Hollywood'un Londra prömiterinden yansıyanlar...

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    Brad Pitt
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  • 10

    Jacqui Ainsley, Guy Ritchie
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    Lena Dunham
  • 12

    Damian Lewis
  • 13

    Lottie Moss
  • 14

    Edith Bowman
  • 15

    Shannon McIntosh
  • 16

    Katherine Langford
  • 17

    Jamie Laing, Spencer Matthews
  • 18

    Lena Dunham
  • 19

    David Heyman
  • 20

    Jacqui Ainsley
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