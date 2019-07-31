Once Upon a Time in Hollywood'un İngiltere prömiyeri yapıldı
ntv.com.tr
Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği Once Upon a Time in Hollywood'un İngiltere prömiyeri yapıldı
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1Quentin Tarantino'nun yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood filminin İngiltere prömiyeri dün yapıldı.
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2Birlikte kırmızı halı pozu veren başrol oyuncuları Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt'in neşeli tavırları dikkat çekti.
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3Margot Robbie, Oscar de la Renta imzalı elbisesiyle galaya damga vurdu.
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4Galaya yönetmen Quentin Tarantino, eşi Daniella Pick ile katıldı.
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5Galaya ünlü oyuncuların hayranları büyük ilgi gösterdi.
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6Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve yedi dakika boyunca ayakta alkışlanan film, Hollywood’un Altın Çağı olarak adlandırılan 1969 Los Angeles’ında geçiyor.
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Sharon Tate’in (Margot Robbie) kapı komşusu aktör Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ile dublörü Cliff Booth’un (Brad Pitt) hikayesini anlatan film, Türkiye'de 23 Ağustos'ta gösterime giriyor.
İşte Once Upon a Time in Hollywood'un Londra prömiterinden yansıyanlar...
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8Brad Pitt
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10Jacqui Ainsley, Guy Ritchie
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11Lena Dunham
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12Damian Lewis
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13Lottie Moss
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14Edith Bowman
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15Shannon McIntosh
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16Katherine Langford
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17Jamie Laing, Spencer Matthews
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18Lena Dunham
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19David Heyman
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20Jacqui Ainsley