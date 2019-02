Öneri-Yorum (Hafta sonu evde kalacaklara kitap, film, dizi ve şarkı önerileri)

Sadece müzik dinleyip, hülyalara dalmak istiyorsanız film şarkılarına bakın derim. Eternal Sunshine Of The Spotless Mind filminin Beck imzalı Everybody's Gotta Learn Sometimes şarkısı onlardan biri. Hemen ardından Snatch filminde yer alan The Stranglers imzalı Golden Brown'I açın. Havaya girdikten sonra Trainspotting'te kullanılan Iggy Pop şarkısı Lust For Life ile dans edin. Bence en sonunda iyi ki dil, ses ve müzik var diye şükür duası edin!