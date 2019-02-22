Öneri-Yorum (Hafta sonu evde kalacaklara kitap, film, dizi ve şarkı önerileri)
ntv.com.tr
Hafta sonu kar yağacak mı? Gökhan Abur, “o kadar da değil, yağacak geçecek” dedi. Şimdi ben size, çok yağacakmış da göz gözü görmeyecekmiş gibi birtakım önerilerde bulunacağım. Bir kitap, sıcak sinema salonunda bir film, evde bir dizi ve şarkılar... Yazı: Ceren Ala
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1
Dizi: Unbreakable Kimmy Schmidt
Başarılı oyuncu Tina Fey aslında oyunculuğunun da ötesinde bir yazar. 4. sezonu Netflix’te yayınlanan Unbreakable Kimmy Schmidt'in yaratıcısı Tina Fey’e teşekkürü bir borç biliyorum. Maksimum 30 dakikalık dizide gülmediğim anların sayısı çok az.
15 yıl boyunca sahte bir rahip tarafından – ki rahibi canlandıran John Hamm’dir ve çok komiktir - bir sığınakta esir tutulduktan sonra, kurtarılıp hayata karışmaya çalışan Kimmy’nin New York’taki maceralarını izleyeceksiniz. Kimmy’e hayat veren Ellie Kemper’in yanında muazzam yazılmış karakterleri canlandıran Tituss Burgess, Jane Krakowski ve Carol Kane’ye bayılacaksınız.
Her bölüme mutlaka bir ünlünün konuk olduğu dizide, yeryüzündeki her şeye dokunduran en çok da kendiyle dalga geçen insanların hayatına ortak olmak kalbinizde sıcak çikolata etkisi yaratacak, bana güvenin!
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2
Film: Sibel
Geçtiğimiz yıl boyunca bir dolu festivalden ödül alan Sibel'i, sinema salonunda izleyin. Karanlıktan yeşile bakmak iyi gelecek. Çok yeşil, sessiz, sıradan, sıradışı ve yalnız bir hikaye bu. Sıkılmazsınız ama sıkışabilirsiniz. Sibel sonsuz yeşilin içinde kapana sıkışmış gibi, ne kadar açılmak isterse istesin...
Damla Sönmez’in acayip bir hali var. Aynı anda hem oynadığı role bürünüyor hem de kendisi olmaya devam ediyor. Gözlerinde ve dudaklarında, susarken bile anlatacağı bir şeyler var sanki. İşte o hali bu filmde bolca tadacaksınız.
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3
Giresun-Kuşköy’de çekilen filmde yörenin ıslık dilini öğrenen Sönmez, 25 yaşındaki dilsiz Sibel’e hayat veriyor. 2017'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmiş bu sıradışı dil, Sönmez’in oyunculuğuyla ve yeşilin sonsuzluğuyla birleşiyor. Babası ve kız kardeşiyle yaşayan Sibel’in değişimini anlatan filmin yönetmen koltuğunu Guillaume Giovanetti ve Çağla Zencirci paylaşıyor. Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy, Elit İşcan, Gülçin Kültür Şahin ve Meral Çetinkaya oyuncu kadrosunda. Sinema salonu ne kadar dolar, bilemiyorum. Olsun, Sibel’in de dünyası tek kişilik...
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4
Film şarkıları
Sadece müzik dinleyip, hülyalara dalmak istiyorsanız film şarkılarına bakın derim. Eternal Sunshine Of The Spotless Mind filminin Beck imzalı Everybody's Gotta Learn Sometimes şarkısı onlardan biri. Hemen ardından Snatch filminde yer alan The Stranglers imzalı Golden Brown'I açın. Havaya girdikten sonra Trainspotting'te kullanılan Iggy Pop şarkısı Lust For Life ile dans edin. Bence en sonunda iyi ki dil, ses ve müzik var diye şükür duası edin!
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5
Kitaplar
Distopik türü sevenlerdenseniz Yüce Zerey’in Mima isimli romanı, tercihiniz polisiye-gerilimse Danya Kukafka’nın Kardaki Kız romanı, yeraltı dünyasını anlatan ödüllü bir yazar derseniz Onur Orhan’ın Yusuf’u Bulmak romanı taze taze raflarda. Bence Onur Orhan’ı mutlaka okuyun.