Öneri-Yorum (Hafta sonu evde kalacaklara kitap, film, dizi ve şarkı önerileri)

Başarılı oyuncu Tina Fey aslında oyunculuğunun da ötesinde bir yazar. 4. sezonu Netflix’te yayınlanan Unbreakable Kimmy Schmidt'in yaratıcısı Tina Fey’e teşekkürü bir borç biliyorum. Maksimum 30 dakikalık dizide gülmediğim anların sayısı çok az.

15 yıl boyunca sahte bir rahip tarafından – ki rahibi canlandıran John Hamm’dir ve çok komiktir - bir sığınakta esir tutulduktan sonra, kurtarılıp hayata karışmaya çalışan Kimmy’nin New York’taki maceralarını izleyeceksiniz. Kimmy’e hayat veren Ellie Kemper’in yanında muazzam yazılmış karakterleri canlandıran Tituss Burgess, Jane Krakowski ve Carol Kane’ye bayılacaksınız.

Her bölüme mutlaka bir ünlünün konuk olduğu dizide, yeryüzündeki her şeye dokunduran en çok da kendiyle dalga geçen insanların hayatına ortak olmak kalbinizde sıcak çikolata etkisi yaratacak, bana güvenin!