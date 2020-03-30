Onlar da corona virüs tehdidiyle karşı karşıya

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kongo'daki Virunga Milli Parkı, dağ gorillerinin corona virüs tehlikesi nedeniyle 1 Haziran'a kadar ziyaretleri yasaklıyor.

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30.03.2020 - 10:40

Doğal hayatı koruma yetkililerine göre, Afrika'daki nesli tükenmekte olan gorillerin corona virüs tehlikesi altında olduğu belirtildi.







Dünyadaki dağ gorillerinin yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan Kongo'daki Virunga Milli Parkı, zarar görebileceği belirtilen hayvanlara önlem amacıyla 1 Haziran'a kadar ziyaretleri durduruyor.







Yapılan açıklamada, "Dağ gorillerinin de dahil olduğu primatların Kovid-19 virüsünden kaynaklanan komplikasyonlardan kolayca etkilenebileceğinin mümkün olduğunu belirten bilim uzmanların tavsiyesi üzerine kapanıyor" denildi.







Kongo'nun komşusu Ruanda da turizmi ve goril ve şempanze gibi primatlara ev sahipliği yapan üç milli parktaki araştırma faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.





Turizmin önemli bir gelir kaynağı olduğu Kongo, Uganda ve Ruanda'da koruma altındaki alanlarda yaklaşık bin dağ gorili yaşıyor.