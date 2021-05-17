Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri

Corona virüs pandemisi diğer tüm filmlerin olduğu gibi süper kahraman yapımlarının da vizyon tarihinin ertelenmesine neden oldu. İşte 2021'den 2023'e kadar yayımlanacak DC ve Marvel filmleri...

17.05.2021 - 11:45

Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 1

Salgın, diğer tüm filmlerin olduğu gibi süper kahraman yapımlarının da vizyon tarihinin ertelenmesine neden oldu. 

Black Widow gibi uzun zamandır beklenen ancak bir türlü vizyona giremeyen bir dizi film süper kahraman severlerin sabırsızlığının katlanarak artmasına yol açtı. 

Ancak hem tüm dünyada aşılamanın önemli bir ivme kazanması hem de corona virüs kısıtlamalarının rahatlatılması sinemaseverlerin süper kahraman filmlerine doyacağına işaret ediyor.

Independent Türkçe'nin Collider'dan aktardığı 2021'den 2023'e kadar yayımlanacak DC ve Marvel filmleri listesi:

Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 2
Black Widow - 9 Temmuz 2021
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 3
Venom: Zehirli Öfke 2 (Venom: Let There Be Carnage) - 24 Eylül 2021
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 4
The Suicide Squad: İntihar Timi (The Suicide Squad) - 6 Ağustos 2021
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 5
Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) - 3 Eylül 2021
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 6
Eternals - 5 Kasım 2021
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 7
Spider-Man: No Way Home - 17 Aralık 2021
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 8
Morbius - 21 Ocak 2022
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 9
The Batman - 4 Mart 2022
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 10
Doktor Strange Deliliğin Çoklu Evreninde (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) - 25 Mart 2022
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 11
Thor: Love and Thunder - 6 Mayıs 2022
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 12
Black Panther: Wakanda Forever - 8 Temmuz 2022
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 13
Black Adam - 29 Temmuz 2022
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 14
Spider-Man: Into the Spider-Verse Sequel - 7 Ekim 2022
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 15
The Flash - 4 Kasım 2022
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 16
The Marvels - 11 Kasım 2022
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 17
Aquaman 2 - 16 Aralık 2022
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 18
Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 17 Şubat 2023
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 19
Guardians of the Galaxy Vol.3 - 5 Mayıs 2023 
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 20
Shazam! Fury of the Gods - 2 Haziran 2023
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 21

Tarihlerş henüz açıklanmayanlar:

- Fantastic Four 

- Blade

- Batgirl 

- Green Lantern Corps 

- Justice League Dark

Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 22
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 23
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 24
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri - 25

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