Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri

Salgın, diğer tüm filmlerin olduğu gibi süper kahraman yapımlarının da vizyon tarihinin ertelenmesine neden oldu.

Black Widow gibi uzun zamandır beklenen ancak bir türlü vizyona giremeyen bir dizi film süper kahraman severlerin sabırsızlığının katlanarak artmasına yol açtı.

Ancak hem tüm dünyada aşılamanın önemli bir ivme kazanması hem de corona virüs kısıtlamalarının rahatlatılması sinemaseverlerin süper kahraman filmlerine doyacağına işaret ediyor.

Independent Türkçe'nin Collider'dan aktardığı 2021'den 2023'e kadar yayımlanacak DC ve Marvel filmleri listesi: