Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri

Corona virüs pandemisi diğer tüm filmlerin olduğu gibi süper kahraman yapımlarının da vizyon tarihinin ertelenmesine neden oldu. İşte 2021'den 2023'e kadar yayımlanacak DC ve Marvel filmleri...

17.05.2021 - 11:45

Salgın, diğer tüm filmlerin olduğu gibi süper kahraman yapımlarının da vizyon tarihinin ertelenmesine neden oldu. Black Widow gibi uzun zamandır beklenen ancak bir türlü vizyona giremeyen bir dizi film süper kahraman severlerin sabırsızlığının katlanarak artmasına yol açtı. Ancak hem tüm dünyada aşılamanın önemli bir ivme kazanması hem de corona virüs kısıtlamalarının rahatlatılması sinemaseverlerin süper kahraman filmlerine doyacağına işaret ediyor. Independent Türkçe'nin Collider'dan aktardığı 2021'den 2023'e kadar yayımlanacak DC ve Marvel filmleri listesi:

Black Widow - 9 Temmuz 2021

Venom: Zehirli Öfke 2 (Venom: Let There Be Carnage) - 24 Eylül 2021

The Suicide Squad: İntihar Timi (The Suicide Squad) - 6 Ağustos 2021

Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) - 3 Eylül 2021

Eternals - 5 Kasım 2021

Spider-Man: No Way Home - 17 Aralık 2021

Morbius - 21 Ocak 2022

The Batman - 4 Mart 2022

Doktor Strange Deliliğin Çoklu Evreninde (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) - 25 Mart 2022

Thor: Love and Thunder - 6 Mayıs 2022

Black Panther: Wakanda Forever - 8 Temmuz 2022

Black Adam - 29 Temmuz 2022

Spider-Man: Into the Spider-Verse Sequel - 7 Ekim 2022

The Flash - 4 Kasım 2022

The Marvels - 11 Kasım 2022

Aquaman 2 - 16 Aralık 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 17 Şubat 2023

Guardians of the Galaxy Vol.3 - 5 Mayıs 2023

Shazam! Fury of the Gods - 2 Haziran 2023

Tarihlerş henüz açıklanmayanlar: - Fantastic Four - Blade - Batgirl - Green Lantern Corps - Justice League Dark

