Öpüşme sahnelerinde corona virüs değişikliği

Tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını, sinema sektörünü de değiştirdi. Üstelik sadece gişeyi ve çekimlerin askıya alınmasını değil.

09.06.2020 - 07:39

Öpüşme sahnelerinde corona virüs değişikliği - 1

Corona virüs salgını nedeniyle tüm çekimlere ara verilen Hollywood'da kameralar 12 Haziran'da yeniden çalışmaya başlıyor. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özellikle de oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahnelerde.

 

 

Öpüşme sahnelerinde corona virüs değişikliği - 2

Alınan yeni bir kararla senaryoda yer alan öpüşme ve yakınlaşma sahnelerinde bundan böyle oyuncular rol almayacak, bunun yerine bilgisayarla hazırlanan efektlerden yararlanılacak.

 

Öpüşme sahnelerinde corona virüs değişikliği - 3

Ama setlerdeki corona virüs önlemleri bununla da sınırlı kalmayacak. Oyuncular başta olmak üzere tüm ekip corona virüs testinden geçirilecek. Oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahneler çekilmeyecek, set ekibine dezenfektan verilecek.

 

Öpüşme sahnelerinde corona virüs değişikliği - 4

Yani özetle, günlük hayatta uygulanan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına film setlerinde de uyulacak.

 

Öpüşme sahnelerinde corona virüs değişikliği - 5

Hazırlanan 22 sayfalık yönetmeliğe göre oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahneler ya yeniden yazılacak ya da senaryo değiştirilecek.

 

Öpüşme sahnelerinde corona virüs değişikliği - 6

Bunlara ek olarak oyuncuların çekim öncesi provaları devam edecek. Ama özel pleksiglas korumanın ardından gerçekleşecek.

 

Öpüşme sahnelerinde corona virüs değişikliği - 7

Geçmişte stüdyoda seyircili çekilen bazı TV programlarına da artık seyirci alınmayacak.

Öpüşme sahnelerinde corona virüs değişikliği - 8

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