Ordu'da Ana tanrıça Kibele Heykeli'nin bulunduğu kale ziyarete açılıyor

Haberler - DHA 11.11.2021 - 11:13
Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi sınırlarında yer alan, 6'ncı Mithridates dönemine ait, 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı.
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un başkanlığındaki kazılarda, Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu tespit edilen, tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 2 metre boyunda 2 bin 100 yıllık 'ana tanrıça' Kibele ile 'bereket tanrısı' Dionyss, Pan ve hayvan biçimli dini kap olan Riton heykelleri ile yaklaşık 3 bin parça tarihi eser bulundu.
UNESCO'YA BAŞVURU YAPILDI
1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı. Ortaya çıkan eserlerin ardından Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapıldı.
Geçen yıl ara verilen kaledeki kazılar, Prof. Dr. Yücel Şenyurt başkanlığında haziran ayında yeniden başladı. Kazılarda kalenin doğu tarafında ikinci giriş kapısı, depolama alanları ile 14 yeni küpe ulaşıldı. Kazı ekibinin çalışma yürüttüğü kale, turizme açılacak.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Çalışmalar tamamlandığında burası bambaşka bir cazibe merkezi olacak. Çıkan eserleri toplayıp bir müze haline getireceğiz. Kurul’un eteğinde Ordu’dan bakıldığında görülebilecek bir müze çalışmamız olacak. Amacımız burada 12 ay kazı yapmak ve buraya 12 ay turist çekmek" diye konuştu.
Kazı alanının üstünün kapatılarak 12 ay ziyarete açık hale getirileceğini kaydeden Başkan Güler, "Buranın üstünü kapatıyoruz ve alanı ışıklandıracağız. Düzenli programlarla burayı hem bir gezi hem de inceleme bölgesi olarak ziyarete açmak istiyoruz. Burada gerçekten çok ilginç eserler mevcut. Burası Mithridates'in kalesiyle birlikte önemli bir yerleşim merkezi ve imparatorlukmuş. Çıkan eserleri camekan içerisinde sergilemek istiyoruz. Burayı 12 ay hem kazılacak hem de gezilebilecek bir merkez haline getiriyoruz. Dolayısıyla bu bölge ve Mithridates’in kalesi hizmete açılmış olacak" dedi.
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