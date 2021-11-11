Ordu'da Ana tanrıça Kibele Heykeli'nin bulunduğu kale ziyarete açılıyor

Kazı alanının üstünün kapatılarak 12 ay ziyarete açık hale getirileceğini kaydeden Başkan Güler, "Buranın üstünü kapatıyoruz ve alanı ışıklandıracağız. Düzenli programlarla burayı hem bir gezi hem de inceleme bölgesi olarak ziyarete açmak istiyoruz. Burada gerçekten çok ilginç eserler mevcut. Burası Mithridates'in kalesiyle birlikte önemli bir yerleşim merkezi ve imparatorlukmuş. Çıkan eserleri camekan içerisinde sergilemek istiyoruz. Burayı 12 ay hem kazılacak hem de gezilebilecek bir merkez haline getiriyoruz. Dolayısıyla bu bölge ve Mithridates’in kalesi hizmete açılmış olacak" dedi.

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