Ordu’da Murat Boz izdihamı (40 bin kişilik konser)

Popüler müziğin ünlü isimlerinden Murat Boz’un Ordu’da verdiği konserde izdiham yaşandı.
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Ordu Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘Yaza Merhaba’ etkinlikleri kapsamında Ordu’ya gelen Murat Boz, Ordululardan büyük ilgi gördü.
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Ordu Büyükşehir Belediyesinin yeni düzenlediği 60 bin kişilik konser ve miting alanını dolduran 40 bini aşkın insan Murat Boz’u dinlemek için izdiham oluşturdu.
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Konserde son çıkardığı albümden parçaları seslendiren Murat Boz, kalabalığı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
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Sempatik tavırları ve eğlenceli sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Murat Boz, alanı dolduran binlerce hayranına iki saati aşkın bir süre boyunca unutulmaz bir gece yaşattı.
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bundan sonra her ay bir açılış yapacaklarını ve her açılışta ünlü sanatçıların konser vereceği müjdesini verdi.