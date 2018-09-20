Organize İşler 2'den ilk kareler

Senaryosunu ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği Organize İşler 2 filminden ilk kareler yayınlandı.
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Yılmaz Erdoğan
'ın yeni yılda vizyona girecek olan Organize İşler
'in devam filminin ilk fotoğrafları görücüye çıktı.
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Erdoğan’ın hayat verdiği Asım Noyan'ın hikayesini konu alan film aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleri yepyeni bir maceraya sürükleyecek.
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Organize İşler 2, 4 Ocak 2019’da Türkiye'de izleyiciyle buluşacak.
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Filmin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Demet Evgar, Ekin Türkmen, Demet Akbağ ve Ata Demirer gibi isimler rol alıyor.