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Organize İşler 2'den ilk kareler

Senaryosunu ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği Organize İşler 2 filminden ilk kareler yayınlandı.

  • 1

    Yılmaz Erdoğan'ın yeni yılda vizyona girecek olan Organize İşler'in devam filminin ilk fotoğrafları görücüye çıktı.
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    Erdoğan’ın hayat verdiği Asım Noyan'ın hikayesini konu alan film aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleri yepyeni bir maceraya sürükleyecek.
  • 3

    Organize İşler 2, 4 Ocak 2019’da Türkiye'de izleyiciyle buluşacak.
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    Filmin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Demet Evgar, Ekin Türkmen, Demet Akbağ ve Ata Demirer gibi isimler rol alıyor.
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