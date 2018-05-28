Orlando Bloom Captain Britain’ı oynamak istiyor
The Lord of the Rings serisinde (Yüzüklerin Efendisi) Legolas, Pirates of the Caribbean'da ise Will Turner karakteriyle unutulmaz performanslar sergileyen Orlando Bloom süper kahraman karakterine göz kırptı. İngiliz sinema oyuncusu Captain Britain’ı oynamak istediğini söyledi.
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1The Lord of the Rings ve Pirates of the Caribbean serileriyle kariyerinde zirve yapan Orlando Bloom çizgi roman dünyasına giriş yapmak istiyor. BBC Radio 2’ye konuşan başarılı aktör, Marvel Sinematik Evreni’nde Captain Britain’ı oynamak istediğini söyledi.
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2BBC Radio 2’ye konuşan 41 yaşındaki oyuncu, Marvel Sinematik Evreni’ne dahil olmak ve hangi karakteri canlandırmak istediği ile ilgili şunları söyledi:
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3“Biraz çizgi roman okuyorum. İngiliz olan hangisiydi? Captain Britain! İşte o. Ama kostümü berbat. Ayrıca evreninizde Captain America da var, yani ne yapacaksınız? Captain Britain Captain America’ya karşı mı?”
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4İlk defa 1976 yılında kendi çizgi romanıyla görücüye çıkan Captain Britain, güçlerini geçirdiği bir motosiklet kazasından sonra büyücü Merlyn’den alıyor.
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Yıllar boyunca yolu, X-Men ve Avengers ile kesişen Brian Braddock karakterini Marvel serisinde görmek sürpriz olmayacak. Nitekim Bloom'un açıklamaları öncesi Marvel Sinematik Evreni’nin başındaki Kevin Feige'in daha farklı kahramanlara rol vereceklerini açıklamıştı.