Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz Boyları belgeselinde Trabzon'daki yayla göçlerine de yer verilecek

Oğuz boylarının göç hikayesinin anlatılması amacıyla çekimlerine Türkmenistan'da başlanan, "Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz Boyları" belgeselinin bazı bölümleri de Trabzon'da çekiliyor.

Anadolu Ajansı 07.08.2021 - 16:45

Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz Boyları belgeselinde Trabzon'daki yayla göçlerine de yer verilecek - 1
Oğuz boylarının göç hikayesinin anlatılması amacıyla çekimlerine Türkmenistan'da başlanan, "Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz Boyları" belgeselinin bazı bölümleri de Trabzon'da sürüyor.
Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz Boyları belgeselinde Trabzon'daki yayla göçlerine de yer verilecek - 2
Yönetmen Halil Demirci'nin koordinesinde, Şalpazarı ilçesinin yanı sıra Kadırga Yaylası, Alaca ve Sis dağlarında gerçekleştirilen çekimlerde yöre halkının her yıl gerçekleştirdiği yayla göçüne de yer verildi.

Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz Boyları belgeselinde Trabzon'daki yayla göçlerine de yer verilecek - 3
Yaklaşık 7 ay önce çekimlerine başlanan belgeselde, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve İran'ın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden de görüntüler yer alacak.

Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz Boyları belgeselinde Trabzon'daki yayla göçlerine de yer verilecek - 4
Belgeselin Şalpazarı ilçesindeki çekimlerinde Sinlice Mahallesi'nden Alaca Dağı mevkisine hayvanlarıyla göç eden yöre halkının yaşadıkları olaylar anlatılıyor.

Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz Boyları belgeselinde Trabzon'daki yayla göçlerine de yer verilecek - 5
Yönetmen Demirci, yurt dışı ve 18 ilde çekimi yapılacak belgesel için çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz Boyları belgeselinde Trabzon'daki yayla göçlerine de yer verilecek - 6
Oğuz boylarının milattan önce bu bölgelere gelerek Anadolu'ya yerleştiklerini belirten Demirci, "Danişmendlilerin ilk merkezi Sivas'tır. Türkiye'nin değişik illerinde yüz binlerce Oğuz boyunun evlatları ve torunları yaşıyor. İşte bizde bu tarihi hem gün yüzüne çıkartmak hem de gelecek kuşaklara aktarmak için dağlardayız" dedi.

Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz Boyları belgeselinde Trabzon'daki yayla göçlerine de yer verilecek - 7
Demirci, belgeselin birçok yabancı dile de çevrileceğine işaret ederek, "Kültürler çok kısa zamanda unutuluyor çünkü çağlar zamanla değişiyor. Ancak biz köklü bir milletin torunlarıyız. Tarihin derinliklerine kök saldık, büyük bir orman olduk ve bu ormanları kurutmayacağız" diye konuştu.

Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz Boyları belgeselinde Trabzon'daki yayla göçlerine de yer verilecek - 8
Yaylaya göç eden yöre halkının sahnelerini Alaca Dağ'da çektiklerini anlatan Demirci, şunları kaydetti: 50 kişilik ekibimiz var. 6 ay daha çekimlerimiz devam edecek. Tamamlandığında 4 bölümden oluşacak belgesel, bazı kanallarda yayına girecek."

Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz Boyları belgeselinde Trabzon'daki yayla göçlerine de yer verilecek - 9
Demirci, ilçede yaşayan yöre halkının sahip oldukları kültürü kaybetmeden geçmişten bugüne kadar taşıdıklarının altını çizerek, "Hiçbir şeylerini kaybetmemişler. İnatla, sevgiyle, cesaretle 'bu kültürü yaşatacağız' diyorlar ve bunu yaşatıyorlar. Bölgeye gelen yabancılar da bunu görüyorlar" dedi.

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