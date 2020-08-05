Orta Çağ film setlerini andıran Çiğdemli Köyü SİT alanı ilan edildi

İHA 05.08.2020 - 15:50
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDULAR
Karar Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden, “Yöresel Köy Mimarisi özellikleri taşıyarak görülmeye değer farklı mimariye sahip Divriği İlçemiz, Ağılcık (Çiğdemli - Tuğut) Köyünde yer alan muhtelif yapıların mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özellikleri açısından gösterdikleri nitelikler neticesinde 2863 sayılı kanun kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilerek Kentsel Sit Alanı ilan edilmiştir” şeklinde duyuruldu.
ORTA ÇAĞ FİLM SETLERİNİ ANDIRIYOR
Evler arasında birbirine bağlanan tüneller, köprüler bulunduğu gibi bazı evlerin altında tünellerden ulaşılan mahzenler yer alıyor. Köy dar sokakları, taş duvarları, tavan işlemeleri ve tarihi kaldırımları ile adeta bir Orta Çağ filmi setini andırıyor. Nizami mimarisi ile de günümüz mimarları için bulunmaz bir örnek teşkil ediyor.