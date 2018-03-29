Orta Çağ ressamlarının korkutucu kedi resimleri

Daha önce hiç kedi resmi çizmeyi denediniz mi? Denemediyseniz, bunun beklediğinizden daha zor olabileceğini hatırlatalım. En azından Orta Çağ ressamları için öyleydi. Dini sahneler, kraliyet portreleri ve nü resimleri çizmeye yatkın olan ressamlar için kediler doğru bir malzemeymiş gibi görünmüyor. Orta Çağ ressamlarının elinden çıkma kedi çizimleri, onları sevimlilikten uzak, biraz korkutucu hayvanlar olarak gösteriyor. İnternet çağından önce kedi resimleri çok da paylaşmaya değermiş gibi görünmüyor.