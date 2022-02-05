Orta Doğu'nun en büyük kitap fuarı 53 yıldır kitapseverleri ağırlıyor: Uluslararası Kahire Kitap Fuarı

Haberler - Anadolu Ajansı 05.02.2022 - 09:58
Orta Doğu'nun en büyük kitap fuarı, 51 ülkeden 1061 yayınevinin katılımıyla 26 Ocak'ta kapılarını ziyaretçilere açtı.
Her yıl yurt içi ve yurt dışından yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'ndan sonra dünyadaki "en büyük ikinci kitap fuarı" olarak kabul ediliyor.
Uluslararası Kahire Kitap Fuarı'nda kültür, sanat, siyaset, ekonomi, yabancı dil eğitimi gibi birçok alanda eski ve yeni eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, Türk kültür ve tarihini tanıtan birçok yayın da raflardaki yerini almış durumda.
Uluslararası Kahire Kitap Fuarı'nda bu yıl, Mısır Kültür Bakanlığınca başlatılan "Kültürün kitabındır" kampanyası kapsamında bazı kitaplar 1 cüneyhten (yaklaşık 0,06 dolar) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Uluslararası Kahire Kitap Fuarı'nda her yıl bir ülke "şeref konuğu" olarak belirleniyor. "Mısır'ın kimliği... Kültür ve gelecek sorunu" temasıyla düzenlenen fuarın bu yılki şeref konuğu da Yunanistan.
Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, Orta Doğu'nun en büyük fuarlarından biri olarak kabul ediliyor. İlki 1969 yılında düzenlenen Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, yazar, şair ve düşünürlerin katıldığı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Kültür Bakanı İnas Abduddaim, Cezayir Kültür Bakanı Vefa Şelal, Yunanistan'ın Kahire Büyükelçisi Nicholas Garelidis, diğer bazı yetkililer ve davetlilerin katılımıyla 26 Ocak'ta açılışı gerçekleştirilen 53. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı 7 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.
İşte diğer kareler...