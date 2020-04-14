Örümcek Adam çizgi romanında ‘Corona’ detayı ortaya çıktı

14.04.2020 - 07:37 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 07:52
1991’de yayınlanan Örümcek Adam çizgi romanında, kahramanın ‘Corona’ isimli bir süper kötüyle karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.
Independent Türkçe’nin haberine göre, Örümcek Adam, New York şehrini tehdit eden ve kimyasal yollarla başlayan bir tür hastalık yayan Corona isimli bir caniyle karşı karşıya kalmış.
Süper kahraman çizgi romanlarının toplumsal eleştiri adına zengin bir tarihi vardır ve 90’larda Marvel, halk sağlığı konularını beklenmedik şekilde ele almıştı.
Marvel’ın dikkati, Örümcek Adam’ın hastalığın dehşetiyle karşı karşıya kaldığı ve Doktor Octopus’un tedavi bulmaya çalışmasını da içeren bir dizi olay örgüsüyle, o dönem güncel olan AIDS krizindeydi.
VİRÜS ÖNGÖRÜSÜ
Diğer yandan X-Men sadece mutantları hedef alan Legacy virüsüyle karşı karşıya kalmıştı. Tüm bu hikayelerin içinde bir tanesi, mevcut corona virüs salgını göz önüne alındığında tuhaf şekilde öngörülü görünüyor.
Spectacular Spider-Man’in 176 ve 177. sayılarında Kurt Busiek ve Sal Buscema, Corona adında yeni bir caniyi okurla buluşturdu. Karakter, etiği pek umursamayan varlıklı bir bilim insanının manipülatif kız kardeşiydi ve tehlikeli deneylere gönüllü olarak katılımcı oluyordu.
İLACIN PEŞİNE DÜŞEN 'CORONA' KARAKTERİ
Bu deneyler onu, hücrelerinin istediğinde maddeyi dönüştürmesine olanak sağlayan stabil olmayan bir varlık haline getirdi. Öte yandan bu süreç dejeneratifti ve onu yavaş yavaş öldürüyordu; Corona, gereksindiği ilacı ele geçirmek için erkek kardeşine defalarca çaresizce saldırmıştı.
Aslında hikayenin asıl canisi, Corona’nın az bilinen bir karakter olan erkek kardeşiydi. Güvenlik düzenlemelerini kulakardı etmişti ve sonuç olarak kız kardeşine süper güçler veren kimyasalın istemeden şehrin su kaynaklarına bulaşmasına neden olmuştu.
New York’un her köşesinde insanlar güçten düşmeye ve öldürücü de olabilecek ateşle takatsiz kalmaya başlamıştı. Şehrin de ihtiyacı olduğu için bir yandan Corona’nın ilacı almasını engellemeye çalışırken, bir yandan da Mary Jane’in de hastalığa yakalanıp güçten düşmesiyle Örümcek Adam kendini içinden çıkılması imkansız bir durumda bulmuştu.
Hikaye, mevcut corona virüs salgını sürerken okuması biraz güç gibi görünüyor olsa da öngörü niyeti olmayan bir öykü. Busiek karakterin ismini, bu cani kendini güç ve görkem bahşedilmiş gördüğü için İspanyolcadaki “taç” anlamına gelen “Corona” kelimesinden almış.
CORONA KARAKTERİ UNUTULDU
Busiek’in kelimenin çifte anlamını ve corona virüs diye bir şeyin olduğunu öğrenip hikayedeki yüksek ateş öğesi konusunda esinlenmiş olması da mümkün.
Bu arada Corona, Spider-Man Unlimited üçüncü sayıda bir kez daha göründü ve Marvel okurlarına karakterin bir nevi anti kahraman olarak dönmesini isteyip istemediklerini sordu. Muhtemelen aradığı karşılığı almadı çünkü o zamandan beri Örümcek Adam çizgi romanları karakteri unutmuş görünüyor.