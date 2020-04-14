Örümcek Adam çizgi romanında ‘Corona’ detayı ortaya çıktı

İLACIN PEŞİNE DÜŞEN 'CORONA' KARAKTERİ

Bu deneyler onu, hücrelerinin istediğinde maddeyi dönüştürmesine olanak sağlayan stabil olmayan bir varlık haline getirdi. Öte yandan bu süreç dejeneratifti ve onu yavaş yavaş öldürüyordu; Corona, gereksindiği ilacı ele geçirmek için erkek kardeşine defalarca çaresizce saldırmıştı.

Aslında hikayenin asıl canisi, Corona’nın az bilinen bir karakter olan erkek kardeşiydi. Güvenlik düzenlemelerini kulakardı etmişti ve sonuç olarak kız kardeşine süper güçler veren kimyasalın istemeden şehrin su kaynaklarına bulaşmasına neden olmuştu.