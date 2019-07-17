Örümcek-Adam: Evden Uzakta liderliği sürüyor (12-14 Temmuz 2019 Box Office Türkiye)
Vizyona girdiği hafta sonu çok hızlı bir giriş yaparak tüm zamanların en iyi Temmuz ayı açılışı rekorunu kıran Örümcek-Adam: Evden Uzakta bu hafta sonu, 112.196 seyirci ile toplam seyirci sayısını da 544.702’ye taşıdı. Film, Örümcek-Adam filmleri içinde bugüne kadar en çok seyirci sayısına sahip olan 2004’te vizyona giren Örümcek-Adam 2’nin 752.585 seyirci sayısını da geçmeye oldukça yakın. İşte 12-14 Temmuz 2019 haftası Box Office Türkiye rakamları...
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1
Cin Deresi Müsfer
816
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2
Colette
1.509
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3
Ölü Adam / Dead Man
1.743
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4
Amerikan Soygunu / American Animals
2.546
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5
Yuvaya Dönüş
2.579
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6
Arkadaşımın Aşkı / The Other Woman
2.744
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7
Kıyamet Deneyi / Aporia
3.032
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8
Astronot Willy: Macera Gezegeni
10.406
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9
Kaçış Planı 3 / Escape Plan: The Extractors
23.973
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10
Ölümcül Sular / Crawl
25.552
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11
Örümcek Adam: Evden Uzakta
112.196