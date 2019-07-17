NTV

Örümcek-Adam: Evden Uzakta liderliği sürüyor (12-14 Temmuz 2019 Box Office Türkiye)

Vizyona girdiği hafta sonu çok hızlı bir giriş yaparak tüm zamanların en iyi Temmuz ayı açılışı rekorunu kıran Örümcek-Adam: Evden Uzakta bu hafta sonu, 112.196 seyirci ile toplam seyirci sayısını da 544.702’ye taşıdı. Film, Örümcek-Adam filmleri içinde bugüne kadar en çok seyirci sayısına sahip olan 2004’te vizyona giren Örümcek-Adam 2’nin 752.585 seyirci sayısını da geçmeye oldukça yakın. İşte 12-14 Temmuz 2019 haftası Box Office Türkiye rakamları...

  • 1

    Cin Deresi Müsfer

    816

  • 2

    Colette

    1.509

  • 3

    Ölü Adam / Dead Man

    1.743

  • 4

    Amerikan Soygunu / American Animals

    2.546

  • 5

    Yuvaya Dönüş

    2.579

  • 6

    Arkadaşımın Aşkı / The Other Woman

    2.744

  • 7

    Kıyamet Deneyi / Aporia

    3.032

  • 8

    Astronot Willy: Macera Gezegeni

    10.406

  • 9

    Kaçış Planı 3 / Escape Plan: The Extractors

    23.973

  • 10

    Ölümcül Sular / Crawl

    25.552

  • 11

    Örümcek Adam: Evden Uzakta

    112.196

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin