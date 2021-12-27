Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok 1 milyar dolar hasılat yaparak pandemi rekoru kırdı

Haberler - ntv.com.tr 27.12.2021 - 09:47
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home), 2021’de sinema gişelerinde en büyük başarıyı yakalayan film oldu. Film, corona virüs pandemisinin başlamasından bu yana küresel gişede 1 milyar dolarlık hasılat rakamını yakalayan ilk film oldu.
17 Aralık’ta gösterime giren film 2019’da seyirciyle buluşan Star Wars: The Rise of Skywalker’ın ardından ilk kez pandemi süresince 1 milyar dolarlık gişe başarısı yakaladı.
Columbia Pictures ve Marvel Studios tarafından ortaklaşa üretilen ve Sony Pictures tarafından dağıtılan, yeni Örümcek Adam filmi, hem Sony'nin Amerika'da en çok hasılat elde eden filmi oldu, hem de 2021 yılının en çok hasılat elde eden filmi olarak sinema tarihine geçti.
Film, ABD'de vizyondaki ilk hafta sonunda 253 milyon dolar hasılata erişti ve tüm zamanların en iyi üçüncü açılışına imza attı.
Film, Türkiye’de de vizyondaki ilk üç gününde toplam 934 bin 599 seyirci tarafından izlenerek yabancı filmler arasında tüm zamanların en iyi ikinci açılışına imza atmış oldu. Bu alanda birinci sırada yer alan yapım ise, 965 bin 942 seyirciyle Avengers: Endgame.
Spider-Man: No Way Home'un bir diğer başarısı ise salon başına seyirci miktarı oldu. 1027 salonda gösterime giren film, salon başına 910 seyirciyle açılış hafta sonları baz alındığında MCU'nun ülkemizde de çok izlenen Avengers: Infinity War (salon başına 768 seyirci) ve Avengers: Endgame (salon başına 676 seyirci) gibi yapımlarını geride bırakmayı başardı.