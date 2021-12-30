Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Sony'nin en çok kazanan filmi oldu

Haberler 30.12.2021 - 14:37
Marvel ve Sony'nin ortak yapımı olan Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man No Way Home) Tom Holland'lı Spider-Man serisinin üçüncü ve şimdilik son filmi. Vizyona girdiği andan itibaren hayranların beğenisini kazanan film dünya çapında izlenme rekorları kırdı.
Yalnızca on gün içinde, küresel hasılatı 1 milyar doları aşan film, ABD'de ise 495 milyon dolar gelir elde etti ve böylece Sony Pictures'ın ABD içinde en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu.
Spider-Man: No Way Home'dan önce bu unvanı elinde bulunduran film, aksiyon ve macera filmi Jumanji: Welcome to the Jungle'dı. Kadrosunda Dwayne Johnson, Karen Gillian, Jack Black, Kevin Hart gibi isimlerin bulunduğu 2017 yapımı film, vizyonda kaldığı süre boyunca ABD'de 404.5 milyon dolar gelir elde etmişti.
Spider-Man: No Way Home'un, vizyona girdiği ilk on günde, Jumanji: Welcome to The Jungle'dan 90 milyon dolar daha fazla gişe hasılatı elde etmesi, Spider-Man'in kırılması güç bir rekora daha imza atmaya doğru ilerlediğini gösteriyor.
Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch gibi isimlerin yanı sıra, önceki serilerde yer alan oyuncuları da bir araya getiren film, pandemi döneminde dünya çapında bir milyar dolar barajını aşan Spider-Man: No Way Home, Türkiye'de de tüm zamanların en iyi açılış yapan ikinci yabancı filmi oldu.