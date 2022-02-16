Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'tan (Spider-Man: No Way Home) yeni rekor

Marvel Sinematik Evreni'nin Spider-Man üçlemesini sonlandıran Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home), sinemalarda pandemi rekorunu kırarak vizyondaki ilk üç gününde toplam 934 bin 599 seyirci tarafından izlenerek yabancı filmler arasında tüm zamanların en iyi 2. açılışına imza atmıştı. Film ayrıca pandeminin başlamasından bu yana küresel gişede 1 milyar dolarlık hasılat elde eden ilk film olarak sinema tarihine geçmişti. du.

Film, başarılara bir yenisini daha ekledi.