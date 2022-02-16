Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'tan (Spider-Man: No Way Home) yeni rekor

Haberler 16.02.2022 - 11:49
Marvel Sinematik Evreni'nin Spider-Man üçlemesini sonlandıran Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home), sinemalarda pandemi rekorunu kırarak vizyondaki ilk üç gününde toplam 934 bin 599 seyirci tarafından izlenerek yabancı filmler arasında tüm zamanların en iyi 2. açılışına imza atmıştı. Film ayrıca pandeminin başlamasından bu yana küresel gişede 1 milyar dolarlık hasılat elde eden ilk film olarak sinema tarihine geçmişti. du.
Film, başarılara bir yenisini daha ekledi.
Tom Holland'ın başrolünde yer aldığı Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, ABD'de tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 3. filmi olan Avatar'ın yerini aldı.
Spider-Man'in Avatar'ın gişe hasılatını geçmesi birkaç haftadır bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta sonu ABD gişesinin dördüncü sırasında yer alan film, 7,2 milyon dolar kazanmış ve toplam hasılatta Avatar'ı geçememişti.
Filmin ABD ve Kanada'daki toplam gişe hasılatı 760 bin 988 milyon dolara ulaşınca, 749 bin 766 milyon dolarlık hasılatı ile üçüncü sırada olan Avatar'ı geçmeyi başardı.
James Cameron imzalı 2009 yapımı destansı bilim kurgu Avatar, dördüncü sıraya geriledi.
ABD'de tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden filmi 936 bin 662 milyon dolarlık hasılatıyla Star Wars: Güç Uyanıyor filmi olurken, ikinci sırada 858 bin 373 milyon dolar ile Avengers: Endgame yer alıyor.