Örümcek Adam krizi çözüldü (Marvel ve Sony anlaştı)
Marvel ve Sony bir süredir devam eden Örümcek Adam (Spider-Man) krizini çözdüklerini açıkladı. Böylece yeni filmin tarihi belli oldu.
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Geçtiğimiz yıllarda Sony Pictures ve Marvel Studios, Örümcek Adam karakterinin haklarını paylaşmak için bir anlaşma yaptı. Herkes filmin tamamen Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olmasını beklerken kısa sürede anlaşmada kriz yaşandı.
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Gelir paylaşımındaki problem sonrası Örümcek Adam'ın (Spider-Man) Marvel Sinematik Evreni'nden ayrılacağı duyuruldu.
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Ancak bir ay süren krizin ardından Sony Pictures ve Marvel Studios, yeni bir Örümcek Adam filmi yapmak üzere anlaşmaya vardı.
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Örümcek Adam'ın Marvel Sinematik Evreni’ne geri döneceği yeni anlaşmanın koşullarına göre; yeni solo Örümcek Adam filmi 16 Temmuz 2021‘de vizyona girecek. Filmin adı ise henüz belli değil.
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Çekilecek solo filmin masraflarına Marvel da ortak olacak ve elde edilen gelirden yüzde 25 pay alacak.
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Bunun yanında Örümcek Adam bir Marvel Sinematik Evreni filminde daha yer alacak. Böylece bağlantı devam ettirilecek.