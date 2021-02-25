Örümcek Adam yıldızları, sahte afişlerle Marvel hayranlarını trolledi

25.02.2021 - 07:02
Görünüşe göre oyuncular, Marvel ve Sony’nin tavrını sürdürerek filme dair bilgiler vermektense hayranlarını biraz daha meraklandırma yolunu tercih etti. Yıldızlar paylaşımlarını Instagram hesaplarından yaptı.
Tom Holland, setten bir fotoğrafla birlikte Spider-Man: Phone Home (Örümcek-Adam: Evi Ara) ismini tercih etti.
Jacob Batalon Spider-Man: Home Wrecker (Örümcek-Adam: Yuva Yıkan) isminin geçtiği bir afiş paylaştı.
Zendaya Spider-Man: Homeslice"(Örümcek-Adam: Mahalle Arkadaşı) isminin yer aldığı afişi paylaştı.