Örümcek Adam yıldızları, sahte afişlerle Marvel hayranlarını trolledi

Marvel Sinematik Evreni hayranlarının merakla beklediği yeni Örümcek Adam (Spider Man 3) filminin yıldızları sahte film isimlerinin yer aldığı afişler paylaşarak hayranlarını trolledi. Oyuncular afişlerle birlikte setten bir fotoğraf da paylaştı.

25.02.2021 - 07:02

Örümcek Adam yıldızları, sahte afişlerle Marvel hayranlarını trolledi - 1
Marvel Stüdyoları ve Sony son yıllarda, Örümcek-Adam’ın (Spider Man) yeniden görüleceği film üzerinde işbirliği yürütüyor. Filmin neler içerebileceğine dair söylentiler dolaşsa da Marvel ve Sony herhangi bir resmi açıklama yapmıyor ve filmi sır gibi saklıyor.

Örümcek Adam yıldızları, sahte afişlerle Marvel hayranlarını trolledi - 2
Bununla birlikte filmin yıldızları Tom Holland, Jakob Batalon ve Zendaya, serinin ilk iki filminin isminde yer alan "Home" (Ev) temasını devam ettirerek sahte film afişleri paylaştı.
Örümcek Adam yıldızları, sahte afişlerle Marvel hayranlarını trolledi - 3
Serinin diğer iki filminin isimleri Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) şeklindeydi.

Örümcek Adam yıldızları, sahte afişlerle Marvel hayranlarını trolledi - 4

Görünüşe göre oyuncular, Marvel ve Sony’nin tavrını sürdürerek filme dair bilgiler vermektense hayranlarını biraz daha meraklandırma yolunu tercih etti. Yıldızlar paylaşımlarını Instagram hesaplarından yaptı.

Örümcek Adam yıldızları, sahte afişlerle Marvel hayranlarını trolledi - 5

Tom Holland, setten bir fotoğrafla birlikte Spider-Man: Phone Home (Örümcek-Adam: Evi Ara) ismini tercih etti.

Jacob Batalon Spider-Man: Home Wrecker (Örümcek-Adam: Yuva Yıkan) isminin geçtiği bir afiş paylaştı.

Zendaya Spider-Man: Homeslice"(Örümcek-Adam: Mahalle Arkadaşı) isminin yer aldığı afişi paylaştı.

Örümcek Adam yıldızları, sahte afişlerle Marvel hayranlarını trolledi - 6
Tom Holland'ın afiş paylaşımı.
Örümcek Adam yıldızları, sahte afişlerle Marvel hayranlarını trolledi - 7
Jacob Batalon'un paylaşımı.
Örümcek Adam yıldızları, sahte afişlerle Marvel hayranlarını trolledi - 8
Jacob Batalon'un paylaşımı.
Örümcek Adam yıldızları, sahte afişlerle Marvel hayranlarını trolledi - 9
Zendaya'nın paylaşımı.
Örümcek Adam yıldızları, sahte afişlerle Marvel hayranlarını trolledi - 10

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