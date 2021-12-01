Örümcek Adam'ın biletleri satışa çıktı, internet çöktü

Marvel'ın yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: No Way Home'un biletleri satışa çıktı. Yoğun talep yüzünden bilet satan siteler çöktü.

Haberler 01.12.2021 - 14:00

Örümcek Adam'ın biletleri satışa çıktı, internet çöktü - 1

Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) filmlerinin devamı niteliğindeki Spider-Man: No Way Home'un biletleri önceki gece 00.01’de internetten satışa sunuldu.

Örümcek Adam'ın biletleri satışa çıktı, internet çöktü - 2

Ancak 17 Kasım'da izleyiciyle buluşacak film için satışların başlamasıyla, bilet satan sitelerin tamamı yoğun ilgiden çöktü.

Örümcek Adam'ın biletleri satışa çıktı, internet çöktü - 3

Bu haliyle Spider-Man: No Way Home son zamanların en çok merak edilen filmi olarak değerlendiriliyor. Filmin, pandemiden dolayı zor günler geçiren sinema salonlarını kurtarıp kurtaramayacağı ise ayrı bir merak konusu.

Örümcek Adam'ın biletleri satışa çıktı, internet çöktü - 4

Yapımcı Amy Pascal ise seriyle ilgili yeni bir bilgi paylaştı ve Tom Holland’ın yeni bir üçlemede daha Örümcek Adam’ı canlandıracağını açıkladı.

Örümcek Adam'ın biletleri satışa çıktı, internet çöktü - 5

Pascal'ın açıklamalarıyla ilgili olarak konuşan Tom Holland "Tüm söyleyebileceğim, konuşacak çok heyecan verici şeyler olduğu. Bunların ne olduğunu ve ya ne anlama geldiğini bilmiyorum ama önümüzde inanılmaz parlak bir gelecek var gibi görünüyor ve daha önce de söylediğim gibi Örümcek Adam sonsuza dek içimde yaşayacak" dedi.

Örümcek Adam'ın biletleri satışa çıktı, internet çöktü - 6

FİLMİN KADROSU

Peter Parker/Spiderman rolüyle Tom Holland'ın başrolde yer aldığı filmde Holland'a önceki filmlerde olduğu gibi Zendaya, Marisa Tomei ve Jon Favreau eşlik edecek.

Örümcek Adam'ın biletleri satışa çıktı, internet çöktü - 7

Ayrıca Benedict Cumberbatch, Sinematik Evreni'nde canlandırmayı sürdürdüğü Doctor Strange karakteriyle filmde yer alacak.

Örümcek Adam'ın biletleri satışa çıktı, internet çöktü - 8

Filmde Doctor Octopus karakterini, aynı karaktere 2004 yapımı Spider-Man 2 filminde de hayat veren Alfred Molina canlandıracak. Ayrıca The Amazing Spider-Man 2'de Electro karakteriyle izlediğimiz Jamie Foxx da yine Electro olarak Spider-man: No Way Home'da yer alacak.

Örümcek Adam'ın biletleri satışa çıktı, internet çöktü - 9

Spider-Man: No Way Home'dan fotoğraflar...

Örümcek Adam'ın biletleri satışa çıktı, internet çöktü - 10
Örümcek Adam'ın biletleri satışa çıktı, internet çöktü - 11
Örümcek Adam'ın biletleri satışa çıktı, internet çöktü - 12

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