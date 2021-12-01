Örümcek Adam'ın biletleri satışa çıktı, internet çöktü

Pascal'ın açıklamalarıyla ilgili olarak konuşan Tom Holland "Tüm söyleyebileceğim, konuşacak çok heyecan verici şeyler olduğu. Bunların ne olduğunu ve ya ne anlama geldiğini bilmiyorum ama önümüzde inanılmaz parlak bir gelecek var gibi görünüyor ve daha önce de söylediğim gibi Örümcek Adam sonsuza dek içimde yaşayacak" dedi.