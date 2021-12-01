Örümcek Adam'ın biletleri satışa çıktı, internet çöktü

Haberler 01.12.2021 - 14:00
Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) filmlerinin devamı niteliğindeki Spider-Man: No Way Home'un biletleri önceki gece 00.01’de internetten satışa sunuldu.
Ancak 17 Kasım'da izleyiciyle buluşacak film için satışların başlamasıyla, bilet satan sitelerin tamamı yoğun ilgiden çöktü.
Bu haliyle Spider-Man: No Way Home son zamanların en çok merak edilen filmi olarak değerlendiriliyor. Filmin, pandemiden dolayı zor günler geçiren sinema salonlarını kurtarıp kurtaramayacağı ise ayrı bir merak konusu.
Yapımcı Amy Pascal ise seriyle ilgili yeni bir bilgi paylaştı ve Tom Holland’ın yeni bir üçlemede daha Örümcek Adam’ı canlandıracağını açıkladı.
Pascal'ın açıklamalarıyla ilgili olarak konuşan Tom Holland "Tüm söyleyebileceğim, konuşacak çok heyecan verici şeyler olduğu. Bunların ne olduğunu ve ya ne anlama geldiğini bilmiyorum ama önümüzde inanılmaz parlak bir gelecek var gibi görünüyor ve daha önce de söylediğim gibi Örümcek Adam sonsuza dek içimde yaşayacak" dedi.
FİLMİN KADROSU
Peter Parker/Spiderman rolüyle Tom Holland'ın başrolde yer aldığı filmde Holland'a önceki filmlerde olduğu gibi Zendaya, Marisa Tomei ve Jon Favreau eşlik edecek.
Ayrıca Benedict Cumberbatch, Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırmayı sürdürdüğü Doctor Strange karakteriyle filmde yer alacak.
Filmde Doctor Octopus karakterini, aynı karaktere 2004 yapımı Spider-Man 2 filminde de hayat veren Alfred Molina canlandıracak. Ayrıca The Amazing Spider-Man 2'de Electro karakteriyle izlediğimiz Jamie Foxx da yine Electro olarak Spider-man: No Way Home'da yer alacak.
Spider-Man: No Way Home'dan fotoğraflar...