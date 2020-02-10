Oscar 2020 Ödülleri'nin en iyi filmi Parazit oldu! (92. Oscar Ödülleri'nde 6 dalda 4 ödül kazandı)

Güney Kore yapımı Parasite, 92. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo seçildi. Oscar'a 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti.
Altın Küre’de Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü kazanan; En İyi Film, En İyi Uluslararası Film, En İyi Yönetmen gibi ana kategoriler ile En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Kurgu olmak üzere 6 dalda Oscar adayı olan Parazit (Parasite) filmi dün gece de 2020 SAG (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri’nde büyük ödülü kazandı.
Time dergisi tarafından yılın en iyi 10 filminden biri seçilen ödül avcısı Güney Kore yapımı Parazit, pek çok Hollywood yapımının önüne geçti. Oscar ödüllerinde En İyi Film ve En İyi Uluslararası Film dallarına aynı anda aday olan 6. film olarak Akademi tarihine adını yazdırdı.
Aynı zamanda hikayesini de yazan Bong Joon-ho tarafından yönetilen, 2019 yapımı film, geçen yıl Cannes Film Festivali’nde de Altın Palmiye kazandı. Bu ödülü alan ilk Kore filmi unvanını da elde etti. Film, 2013'teki Mavi En Sıcak Renktir filminden beri ödülü oy birliğiyle alan ilk film olma özelliğini de taşıyor.
Parazit, yoksul bir ailenin zengin bir ailenin evine hizmetçi olarak girişi etrafında sınıf farklarını, kapitalizmi ve aile ilişkilerini ele alıyor. Bir tarafta soyla gelen servetin klasik bir tablosunu sergileyen Park ailesi, diğer tarafta ise sokak zekası bakımından zengin ama başka hiçbir zenginliğe sahip olmayan Kim ailesi var. Şans veya kader sonucusu bu iki ev halkı bir şekilde bir araya geliyor ve Kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen seziyor.
Kolej çağındaki Ki-woo tarafından manipülasyon konusunda yetiştirilen Kim ailesi çocukları, öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini Park ailesinin arasına çabucak yerleştiriyor. Kim'ler ‘vazgeçilmez’ lüks hizmetler sunarken, Park’lar ise habersizce evlerindeki her şeyi Kim ailesine karşı kaybediyor. Ancak kısa sürede bu düzen bir tehditle karşılaşıyor. Asalak bir misafir Kim ailesinin yeni keşfettiği konforu tehdit eder hale geldiğinde, vahşi ve zorlayıcı bir üstünlük mücadelesi patlak veriyor. Bu mücadele Kim ve Park aileleri arasındaki kırılgan ekosistemi yıkmakla tehdit ediyor. İki aile arasında başlayan mücadeleye kan ve gözyaşı dahil oluyor.
Filmin yönetmeni Bong Joon-ho, Parazit’i çekerken ve yazarken kendisine ilham veren filmleri şöyle sıraladı: Hanyo (The Handmaiden-1960), Seremoni (La cérémonie-1995), Que la bête meure (The Beast Must Die-1969), Genç Hizmetçiler (The Servant-1963), Sapık (Psycho-1960).