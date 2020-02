Oscar 2020 Ödülleri'nin en iyi filmi Parazit oldu! (92. Oscar Ödülleri'nde 6 dalda 4 ödül kazandı)

İLHAM VEREN FİLMLER

Filmin yönetmeni Bong Joon-ho, Parazit’i çekerken ve yazarken kendisine ilham veren filmleri şöyle sıraladı: Hanyo (The Handmaiden-1960), Seremoni (La cérémonie-1995), Que la bête meure (The Beast Must Die-1969), Genç Hizmetçiler (The Servant-1963), Sapık (Psycho-1960).