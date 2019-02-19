Oscar Akademisi geri adım attı: Bütün ödüller canlı yayında
ntv.com.tr
91. Oscar Ödül Töreni’nde dört ödül kategorisinin canlı yayından çıkarılması kararına Hollywood’dan gelen tepkiler, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ne geri adım attırdı.
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Oscar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu yıl dört ödül kategorisini canlı yayından çıkartarak reklam arasında verme kararıyla tepkilere yol açmıştı.
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Dört ödül kategorisinin, program süresini kısaltma ve böylece her geçen yıl azalan seyirci ilgisini artırma amacıyla canlı yayından çıkarılarak özetlenmiş halinin banttan yayınlanacak olmasına, aralarında Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Christopher Nolan, Alejandro G. Inarritu ve Guillermo del Toro gibi ünlü yönetmenlerin ve George Clooney, Brad Pitt, Robert De Niro, Elizabeth Banks gibi ünlü oyuncuların da olduğu bir grup Hollywood sinemacısı Akademi’ye açık bir mektup yazarak tepki göstermişti.
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3Tepkiler üzerine geri adım atan Akademi’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Akademi, Oscar Ödül Töreni sunumundan dört kategorinin (‘En iyi görüntü yönetimi’, ‘en iyi kurgu’, ‘en iyi kısa film’ ve ‘en iyi saç/makyaj’) canlı yayın kapsamının dışına alınmasına üyelerin gösterdiği tepkileri dikkate alıyor. Tüm Akademi Ödülleri herhangi bir kesinti olmadan her zamanki gibi canlı yayında sahiplerini bulacaktır. 24 Şubat Pazar günü gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni’ni sabırsızlıkla bekliyoruz.”
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Sinemacıların Akademi’ye yazdığı açık mektupta yer alan ifadelerden bazıları şöyleydi:
“91. Oscar Ödül Töreni’nde sinemasal sanatların statüsünü düşürmek, yaşamımızı ve tutkularımızı seçtiğimiz mesleğimize adayan bizlere hakaretten başka bir şey değildir. Akademi’nin yaptığı bu kısaltmayı ve potansiyel sansürü misyonunun ruhuna aykırı hareket olarak değerlendiriyoruz."
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"Akademi 1927 yılında sinema sanatlarındaki mükemmelliği tanımak ve korumak, hayal gücüne ilham vermek ve dünyayı sinema filmleri aracılığıyla birbirine bağlamaya yardımcı olmak için kuruldu. Ne yazık ki sanat biçimimizi ve arkasındaki insanları kutlamaktan ziyade eğlence sunma arayışımız nedeniyle bu misyondan saptık."
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"Üstün sinemanın yaratılmasından sorumlu olanların tanınması, amacı onu korumak olan kurum tarafından azaltılıyorsa, artık Akademi’nin ortak bir sanat formu olarak filmi takdir etme vaadini desteklemiyoruz.”
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Bu yıl ilk kez sunucusuz bir şekilde gerçekleşecek olan 91. Oscar Ödül Töreni, tarihte ilk kez Oscar Akademisi üyelerinden bazılarının hangi eserlere oyunu verdiğini açıklamasıyla da tartışma konusu olmuştu.