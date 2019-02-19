Oscar Akademisi geri adım attı: Bütün ödüller canlı yayında

Dört ödül kategorisinin, program süresini kısaltma ve böylece her geçen yıl azalan seyirci ilgisini artırma amacıyla canlı yayından çıkarılarak özetlenmiş halinin banttan yayınlanacak olmasına, aralarında Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Christopher Nolan, Alejandro G. Inarritu ve Guillermo del Toro gibi ünlü yönetmenlerin ve George Clooney, Brad Pitt, Robert De Niro, Elizabeth Banks gibi ünlü oyuncuların da olduğu bir grup Hollywood sinemacısı Akademi’ye açık bir mektup yazarak tepki göstermişti.