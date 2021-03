Oscar tarihinde ilk kez iki kadın yönetmen aynı anda aday

Zhao ve Fennell, 2017’de Greta Gerwig’in Lady Bird ile aday gösterilmesinden bu yana bu dalda aday gösterilen ilk kadın yönetmenler oldu. Gerwig’den önce bu dalda sadece dört kadın yönetmen aday gösterilmişti: Lina Wertmüller (1976 - Seven Beauties), Jane Campion (1993 - The Piano), Sofia Coppola (2003 - Lost in Translation), Kathryn Bigelow (2009 - The Hurt Locker). Aralarından sadece Bigelow ödüle ulaşan kadın yönetmen oldu.