Oscar tarihinde ilk kez iki kadın yönetmen aynı anda aday

ntv.com.tr 16.03.2021 - 11:34
Zhao ve Fennell, En İyi Yönetmen seçilebilmek için hem birbirleriyle hem de diğer adaylar David Fincher (Mank), Thomas Vintergerg (Another Round) ve Lee Isaac Chung (Minari) ile yarışacak.
Her ikisi de filmlerinin senaryosunu kaleme alan yönetmenler Fennell ve Zhao aynı zamanda senaryo dallarında da aday gösterildi. Yönetmenlerin filmleri, En İyi Film, En İyi Oyuncu ve En iyi Kurgu dallarında da Oscar’a aday.
Festivallerde seyirciden ve eleştirmenlerden tam not alan yılın bol ödüllü ve en son En İyi Flm Altın Küre’sini alan filmi Nomadland, Oscar’a toplam altı dalda aday gösterildi.
Zhao ve Fennell, 2017’de Greta Gerwig’in Lady Bird ile aday gösterilmesinden bu yana bu dalda aday gösterilen ilk kadın yönetmenler oldu. Gerwig’den önce bu dalda sadece dört kadın yönetmen aday gösterilmişti: Lina Wertmüller (1976 - Seven Beauties), Jane Campion (1993 - The Piano), Sofia Coppola (2003 - Lost in Translation), Kathryn Bigelow (2009 - The Hurt Locker). Aralarından sadece Bigelow ödüle ulaşan kadın yönetmen oldu.
Daha önce 28 Şubat’ta yapılması planlanan 93. Oscar Ödülleri, salgın nedeniyle 25 Nisan’a ertelendi.