Oscar tarihinde rekor: 7 siyahi aday ödül kazandı
Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 91. Akademi Ödül Töreni'nde Oscar ödülü kazanan siyahi isimlerin sayısı rekor kırdı. İşte 91 Oscar Ödülleri'nde mutluluk yaşan isimler...
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91. Oscar Ödül Töreni 7 siyahi adayın Oscar kazanmasıyla yeni bir rekora sahne oldu. İşte ödül kazanan isimler:
Mahershala Ali, Green Book filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscarı’nı kazandı.
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Regina King If Beale Street Could Talk filmindeki etkileyici performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını aldı.
VİDEO: OSCAR KAZANANLAR KİM TARAFINDAN NASIL SEÇİLİYOR? (91. OSCAR ÖDÜLLERİ)
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3Ruth Carter, En İyi Kostüm kategorisinde Oscar kazanan ilk siyahi aday olma başarısını gösterdi.
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4Hannah Beachler da En İyi Yapım Tasarımı Oscarı’nı kazanan ilk siyahi isim oldu.
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5Spider-Man: Into the Spider-verse ile En İyi Animasyon Film Oscarı’nı kazanan beş isimden biri olan Peter Ramsey de bu yıl Oscar ödülü kazanan siyahi adaylar arasında yer aldı.
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6Bugüne kadar 5 kez Oscar’a aday gösterilen Spike Lee de bu yıl ilk Oscar’ını kaldırdıb.
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7Spike Lee ve bir diğer Afrika kökenli Amerikalı Kevin Willmott, BlacKkKlansman ile En İyi Uyarlama Senaryo Oscarı’nı kazandı.