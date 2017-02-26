Oscar törenlerinin unutulmaz anları
1929 yılından beri yapılan Oscar törenlerinin bu yıl 89'uncusu düzenlenecek. 2017 Oscar Töreni'nde neler yaşanacağı merak konusuyken, geçmiş yıllarda Oscar törenlerine damgasını vuran ve unutulmayan anları bir araya getirdik. İşte, Oscar törenlerinin gelmiş geçmiş en ilginç anları...
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11940 yılında 'Gone With The Wind' filmindeyi rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan Hattie McDaniel, ilk Oscar kazanan siyahi oyuncu olarak tarihe geçti.
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Oscar törenlerinde kazananlar, sahnede uzun ve duygusal bir konuşma yaparlar genelde. Ancak yönetmen Alfred Hitchcock, 1968 yılında Irving G. Thalberg Anı Ödülü'nü almak üzere sahneye çıktığında sadece iki kelime sarf etti: Teşekkür ederim. Bu, en kısa Oscar konuşması olarak hafızalarda yer etti.
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3Sacheen Littlefeather, 'The Godfather' (Baba) filmindeki performansıyla ödüle layık görülen ve film endüstrisinin Kızılderililere karşı tavrı sebebiyle 1973 yılında düzenlenen 45.Oscar Ödülleri'ni boykot eden Marlon Brando adına konuşma yaptı.
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41974 yılı Oscar töreninde Oscar sunucusu David Niven, törenin sonlarına doğru sahnede çırılçıplak arkasından koşan eşcinsel hakları savunucusu Robert Opel'den habersiz bir şekilde böyle gülümsedi.
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5Aktris ve şarkıcı Cher, 1987 Oscar Ödülleri'nde giydiği iddialı elbisesiyle hafızalara kazındı.
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6Cher, 1988 yılında, Bob Mackie imzalı transparan elbisesiyle 'Moonstruck' filmindeki rolüyle kazandığı en iyi kadın oyuncu ödülünü böyle kutladı.
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71992 yılında düzenlenenen 64. Oscar Ödülleri'nde oyuncu Jack Palance 'City Slickers' filmindeki rolü sayesinde kazandığı en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü tek eliyle şınav çekerek kutladı.
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1995 yılında, en iyi yardım erkek oyuncu adayları arasında gösterilen Samuel L. Jackson, ödülü Martin Landau'ya kaptırdığını öğrenince hayal kırıklığını gizleyemedi ve ağzından "Kahretsin" sözü döküldü.
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91997'de düzenlenen 69. Oscar Ödülleri'nde, Cuba Gooding Jr, 'Jerry Maguire' filmindeki performansı için kendisine layık görülen en iyi yardımcı oyuncu ödülünü alırken kendinden geçercesine sevindi.
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10Roberto Begnini, 71. Oscar Ödülleri'nde ismi 'Life Is Beautiful'daki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi olarak anons edildikten sonra koltukların üzerinden tırmanarak ödülünü almak için sahneye çıktı.
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11Yıl 2000. Angelina Jolie ve kardeşi James Haven, Vanity Fair Oscar partisinde öpüşürken objektife yansıdı. İki kardeş, Jolie'nin 'Girl, Interrupted.' filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanmasını böyle kutladı.
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122000 yılında düzenlenen 72. Oscar Ödülleri'nde South Park'ın yaratıcıları Trey Parker, Matt Stone ve Marc Shaiman ilginç kostümleriyle hafızalara kazındı.
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13Şarkıcı Björk, 73. Oscar Ödülleri'nde gelmiş geçmiş en ilginç Oscar kıyafetiyle kırmızı halıya çıktı.
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14Kuğu kıyafetli Björk kırmızı halı üzerinde bir de yumurtlama anı canlandırarak konukları güldürdü.
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152013 yılında, 'Silver Linings Playbook' filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu Oscar'ını almaya hak kazanan Jennifer Lawrence, ödülünü almak üzere sahneye çıkarken ayağı takıldı ve düştü.