Oscar'da En İyi Film Ödülü'nü alan Green Book (Yeşil Rehber) hakkında merak edilenler

1 Filmin başrollerinde Viggo Mortensen ve Mahershala Ali rol alırken bu oyunculara, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, Dimiter D. ve Mike Hatton gibi isimlerde eşlik ediyor. YEŞİL REHBER FRAGMANI (TIKLA İZLE)

2 91. Oscar Ödülleri' nde En İyi Film Ödülü'nü alan yapım ayrıca En İyi Orijinal Senaryo ödülüne de uzandı.

3 Başrolde yer alan Mahershala Ali, filmle birlikte En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu heykeline layık görüldü.

4 Gerçek bir hikayeye dayanan film, siyahi piyanist Dr. Don Shirley ve kendisinin Güney'de şöforlüğünü yapması için işe aldığı New York'lu fedai Tony Lip'in hikayesini anlatıyor.







5 Birçok eleştirmen, filmin anlatılarında ve ırk ilişkilerine dair yorumunda göreceli olarak geleneksel bir duruş sergilediği konusunda hemfikir olsa da, mükemmel eşleşmiş başrollerin performansları, filmin başarısını yükseltiyor.







6 Film daha önce Toronto'dan Seyircinin Seçimi Ödülü'nü almıştı. 2008'den bu yana, bu ödülü kazanan 10 filmden 9'u da Oscar'dan En İyi Film adaylığı almış ve üçü ödüle uzanmıştı.







7 Yapımcılar Birliği (PGA) Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü alan yapım, 76. Altın Küre 'de ise üç ödüle sahip olmuştu.

8 45 yaşındaki ABD'li oyuncu, Mahershala Ali filmde hayat verdiği Don Shirley karakteri hakkında ntv.com.tr'ye "Böyle esrarengiz bir karakteri oynamanın zorluğu beni role çekti. Don Shirley hakkında beni gerçekten şaşırtan ve karmaşık olan şey, onun uğraştığı olaylar. Uğraştığı olaylar içinde mükemmelliği sergilemesi ise muhteşem bir şey. Tüm bunlar benim için gerçekten çekici" dedi.







9 Geçtiğimiz yıl 30 Kasım'da vizyona giren film, Türkiye'de 18.737 seyirci tarafından izlenerek 328 bin TL hasılat yaptı.







10 Green Book, ABD gişesinde yaklaşık 70 milyon dolar hasılat elde etti.





