Oscar'ın favorisi olan Japon filmi Drive My Car hakkında bilinmesi gerekenler

Haberler 23.12.2021 - 16:29 | Son Güncelleme : 23.12.2021 - 16:32
Son dönemin en çok konuşulan filmlerinden biri, Japon yapımı Drive My Car. Orijinal adı, Doraibu mai kā. Bu yıl Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanmasının ardından New York Film Eleştirmenleri Birliği tarafındanEn iyi Film seçildi. Film ayrıca Gotham Bağımsız Film Festivali En İyi Uluslararası Film Ödülü'nü de aldı.
Film, Japonya'nın Uluslararası En İyi Film kategorisinde Oscar temsilcisi oldu.
Önceki gün açıklanan 2022 Oscar Ödülleri Kısa Listesi'ne de giren Drive My Car, şimdiden Oscar'ın favorileri arasında gösteriliyor.
2020’de Güney Kore yapımı Parazit'in hem En İyi Film hem de En İyi Uluslararası Film kategorisinde Oscar kazanarak tarihe geçmesinin ardından 2022’de Japonya’nın Drive My Car ile aynı başarıyı tekrarlaması mümkün görünüyor.
Ryûsuke Hamaguchi tarafından yönetilen ve Haruki Murakami'nin kısa öyküsünden uyarlanan Drive My Car'ın başrollerinde Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada yer alıyor.
28 Ocak 2022'de gösterime girecek olan film, dram türünde. Peki Drive My Car ne anlatıyor?
Oyuncu ve yönetmen olan Yusuke Kafuku'nın, karısı Fukaku ile mutlu bir hayatı vardır. Ancak karısının ortadan kaybolmasıyla Yusuke'nin mutluluğu yarım kalır. Aradan geçen iki yılın ardından Yusuke, bir tiyatro festivalinde yönetmenlik görevini üstlenir ve bu yüzden Hiroşima'ya gider. Genç adam burada kendisine liderlik etmesi için görevlendirilen, fazla konuşmayan ve belki de onun görmezden geldiği şeyleri bilen genç bir kadın olan Misaki ile tanışır.
Misaki, festivalin ona zorunlu olarak atadığı şofördür. Yusuke Kafuku başta istemese de çok genç bir kadın şoför olan Misaki ile her gün iki saatini yolda geçirir.
Filmde Kafuku, hiç beklemediği bir şekilde, gizemli şoförüyle yalnızlık, kayıplar ve yasla bezeli, sırların karşılıklı olarak açıklandığı bir dizi yolculuk yapar.
Kafuku ve Misaki arkadaş olurlar. Misaki, bazı üzücü sırlarını saklamaktadır.
Filmin yönetmeni Ryûsuke Hamaguchi, 1978 Japonya doğumlu. Tokyo Üniversitesi’nde Estetik Sanat alanında lisans eğitimi gördükten sonra, Film ve Yeni Medya Enstitüsü’nden mezun oldu.
2008 yapımı mezuniyet filmi Tutku, San Sebastian Film Festivali seçkisinde yer aldı. Mezun olduktan sonra bir belgesel dizisinin yönetmenliğini üstlendi ve pek çok kurmaca filme imza attı. 2021 yapımı Çarkıfelek ile Berlin Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülen yönetmen, yine 2021 yapımı Drive My Car ile Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo, Ekümenik Jüri ve FIPRESCI ödüllerine layık görüldü.
2021 yapımı Drive My Car, Indie Wire'ın 'Yılın Filmleri' seçkisine üçüncü sıradan girdi.