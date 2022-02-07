Oscar'lı yönetmen Bong Joon-Ho'dan 2021'in en iyi filmleri listesi

Oscar'a 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanarak Oscar tarihine geçen Parazit (Parasite) filminin Güney Koreli yönetmeni Bong Joon-Ho, geçen yılın en iyi filmlerini listeledi.

Haberler 07.02.2022 - 11:45

Oscar'lı yönetmen Bong Joon-Ho'dan 2021'in en iyi filmleri listesi - 1

Güney Kore yapımı Parazit (Parasite), 2020 Ödülleri'nde En İyi , En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo seçildi. Oscar'a 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti.

Hikayesini de yönetmen Bong Joon-ho'nun yazdığı film, 2019'da Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye, 2020'de Altın Küre’de Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü kazandı. 

Bu ödüllerle dolu filmin yaratıcısı olan Güney Koreli Bong Joon Hoi FILO adlı film dergisi ile gerçekleştirdiği röportajda 2021 yılının en sevdiği sekiz filmini açıkladı. İşte o filmler...

Oscar'lı yönetmen Bong Joon-Ho'dan 2021'in en iyi filmleri listesi - 2

Don't Look Up

Oscar'lı yönetmen Bong Joon-Ho'dan 2021'in en iyi filmleri listesi - 3

Drive My Car

Oscar'lı yönetmen Bong Joon-Ho'dan 2021'in en iyi filmleri listesi - 4

Flee

Oscar'lı yönetmen Bong Joon-Ho'dan 2021'in en iyi filmleri listesi - 5

Sundown

Oscar'lı yönetmen Bong Joon-Ho'dan 2021'in en iyi filmleri listesi - 6

Sorry We Missed You (2019)

Oscar'lı yönetmen Bong Joon-Ho'dan 2021'in en iyi filmleri listesi - 7

The Mitchells vs. the Machines

Oscar'lı yönetmen Bong Joon-Ho'dan 2021'in en iyi filmleri listesi - 8

Happening (L'événement)

Oscar'lı yönetmen Bong Joon-Ho'dan 2021'in en iyi filmleri listesi - 9

Sewing Sisters

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