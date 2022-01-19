Osmanlı döneminden kalan çini sobalara restorasyon

Sobaları büyük bir zevkle restore ettiğini belirten Uçaroğlu: “Çini sobalar Avrupa kaynaklı Osmanlı ile tanıştığı yıllar Sultan 2. Abdülhamit Han’ın saltanatı döneminde. Çini Atölyesi’nin Milli Saraylar’daki bir özelliği de saray hanedanının yaşamından itibaren günümüze kadar gelen yaklaşık 150 yıllık bir süreçte adeta hiç restorasyon geçirmemiş bir koleksiyon" dedi.