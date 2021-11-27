Osmanlı döneminden kalma altın süslemeli silah 10 bin dolara alıcı bekliyor

Osmanlı döneminden kalma üzeri altın işlemeli tabanca alıcı bekliyor. Tabancanın en az 10 bin dolara alıcı bulması heedefleniyor.

Haberler - İHA 27.11.2021 - 10:41

Osmanlı döneminden kalma altın süslemeli silah 10 bin dolara alıcı bekliyor - 1

Bursa'da uzun yıllar antikacılık yapan Nuri Yıldırım, Osmanlı devrinden kalma altın kakmalı silahı satışa çıkardı.

Osmanlı döneminden kalma altın süslemeli silah 10 bin dolara alıcı bekliyor - 2

Yıldırım, "Bu silah Osmanlı döneminden kalma. Üzeri tamamen altın işlemeli. Bu silahın üzerinde, silahı yapan ustanın tuğrası ve mührü bulunmaktadır" dedi.

Osmanlı döneminden kalma altın süslemeli silah 10 bin dolara alıcı bekliyor - 3

"İki tarafı da mühürlü" diyen Yıldırım, "Elimde bulunan bu silah, tahminimce 200 yaşına yakın. Silahın her tarafı orijinal. Bu silah altın işlemeli ve çok nadide bir parça" diye konuştu.



Osmanlı döneminden kalma altın süslemeli silah 10 bin dolara alıcı bekliyor - 4

Silahı 10 bin liradan satacağını anlatan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu silahın fiyatı ise 10 bin dolar. Bu ürün koleksiyonluk bir parça."

Osmanlı döneminden kalma altın süslemeli silah 10 bin dolara alıcı bekliyor - 5

"Bu silah bana esnaf bir arkadaşımdan geldi. Ben işçiliğine hayran kalıp bu silahı almıştım’’

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