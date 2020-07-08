Osmanlı Saray Mutfağı'nın ilk buzdolabı Dolmabahçe Sarayı Müzesi'nde sergileniyor

DHA 08.07.2020 - 14:42
İLK BUZDOLABI MİLLİ SARAYLAR MÜZESİ'NDE
Müzede ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken aletlerin başında buzdolabı geliyor. 19. Yüzyıl'ın ikinci yarısında kullanılan buzdolabının, ilk olarak Sultan Abdülaziz döneminde kullanılmaya başlandığı tahmin ediliyor.
Güller Karahüseyin, "Sarayda elektrik yok. Ama yiyeceklerin bir şekilde soğuk muhafaza edilmesi gerekiyor. Bunun için kullanılan soğutucular var. Bu buzdolabının dışı ahşap içi metal olarak yapılmış. Sarayda kullanılmak üzere İstanbul'a yakın dağlardan ve köylerden kar ve buz temin edip saraya getiriyolar. Ve sarayda bunların yiyecek ve içeceklerin soğutulmasında kullanılmasını sağlıyorlar. O zamanlarda kullanılan buzdolabında haznesine kar ve buz konuluyor. Dolabın içine konulan yiyeceğin soğuk kalması sağlanıyor. Aynı zamanda alttaki tahliye musluğundan da eriyen kar ve buz sularının tahliyesi sağlanıyor" şeklinde konuştu.