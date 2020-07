Osmanlı Saray Mutfağı'nın ilk buzdolabı Dolmabahçe Sarayı Müzesi'nde sergileniyor

Saray Koleksiyonları Müzesi Yöneticisi Güller Karahüseyin, Dolmabahçe Sarayı'nın mutfak binasında eserler hakkında bilgi verdi. Eserlerin özenle muhafaza edildiğini belirten Karahüseyin, "Şu an içinde bulunduğumuz bina Dolmabahçe Sarayı'nın mutfak binasıdır. O dönemki adıyla Matbahı Amire Binası içindeyiz. Burası 2011 yılında bir müze ve aynı zamanda bir depo olarak açıldı. Müzede başta Dolmabahçe Sarayı olmak üzere Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı saray ve köşklerde teşhir edilme imkânı olmayan depolanması gereken eserler, depo bölümünde muhafaza edilmektedir. Diğerleri ise müzede teşhir edilmekte. Bu eserlerin içinde mobilya, tekstil, aydınlatma, mutfak eşyası, Yıldız Porselen Fabrikası ürünleri görmektesiniz. Şu an içinde bulunduğumuz alan ise Dolmabahçe Sarayı'nın mutfak binası olması sebebiyle mutfakta kullanılan pek çok eşyayı barındırmaktadır. Bugün mutfakta kullanılan aklınıza gelen her türlü eşya o zamanlarda Dolmabahçe Sarayı'nın mutfağında kullanılmış" ifadelerini kullandı.