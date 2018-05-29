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Osmanlı'da makyaj teknikleri

Geçmişte Osmanlı’da güzelleşmek için neler yapılır, nasıl bir makyaj tekniği kullanılırdı? Tarihçi Tolga Gerger, 1861-1876 yılları arasında 32’nci padişah olarak Osmanlı’yı yöneten Sultan Abdülaziz dönemi makyaj tekniklerini anlattı.

  • 1

    Dönemin makyaj modası bembeyaz, kireç beyazlığındaki çehredir, ak çehre üzerinde kapkara göz ve kapkara kaştır.

  • 2

    Rastık ile sürme, düzgün yüzde bu tezadı yapmak, kirpikleri ve kaşları simsiyah hale getirmek için kullanılan boyalara denir.

  • 3

    Sultan Abdülaziz devrinde kadınlar saçlarındaki beyazı yağlı bir toz, rastık, kına ve zerdeçal ile yaptıkları bir karışımla kapatırlardı.

  • 4

    Popüler sürme Mekke'den, sabun özellikle Edirne'den tercih edilirdi. Halep kili ise saçlara sinen güzel kokularda popülerdi.

  • 5

    Yapma ben ve şakağa yapıştırılan laden o dönemin kadınlarında oldukça moda bir makyaj tekniğiydi.

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