Otomobiller ADI Tasarım Müzesi'nde

Anadolu Ajansı 11.06.2021 - 14:18
Fiat 500, 1954'ten beri en eski ve en yetkin dünya tasarım ödülü olan "Compasso d'Oro"nun (Altın Pusula) paha biçilmez kalıcı koleksiyonuna ev sahipliği yapan müzenin koleksiyondaki en önemli parçalardan biri olarak öne çıkıyor. 1954'te kurulan ve 1958'den beri ADI tarafından verilen en eski ve en yetkin dünya tasarım ödülü "Compasso d'Oro"ya adanmış olan ADI Tasarım Müzesi, Milano’daki yeni merkezinde ziyarete açıldı.
Prestijli "Compasso d'Oro" koleksiyonuna ev sahipliği yapan müze, pek çoğu ödüllü 2 Bin 300’ün üzerinde ürüne eşlik edecek olan dönemsel sergilerle, dinamik ve canlı bir mekan olarak öne çıkıyor.
2007 yılında yollara çıkan ikinci nesil ile Fiat 500, İtalyan moda ve tasarımının bir simgesi haline geldi. 2020 yılında yollara çıkmaya başlayan yeni ve tamamen elektrikli 500'ün üçüncü nesli inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde bir kez daha kentsel ulaşımda köklü dönüşümlere yol açıyor. İki nesil Fiat 500 ile birlikte görkemli bir tarihe sahip bir başka otomobil olan Fiat-Abarth 1000 Bialbero da müzede sergileniyor.