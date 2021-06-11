Otomobiller ADI Tasarım Müzesi'nde

İtalyan tasarım ikonu Fiat 500, Milano’daki Endüstriyel Tasarım Derneği (ADI) Tasarım Müzesi'nin (Association for Industrial Design) koleksiyonuna girdi. Müze, Milano’daki yeni merkezinde ziyarete açıldı.

Anadolu Ajansı 11.06.2021 - 14:18

Otomobiller ADI Tasarım Müzesi'nde - 1

Fiat 500, 1954'ten beri en eski ve en yetkin dünya tasarım ödülü olan "Compasso d'Oro"nun (Altın Pusula) paha biçilmez kalıcı koleksiyonuna ev sahipliği yapan müzenin koleksiyondaki en önemli parçalardan biri olarak öne çıkıyor. 1954'te kurulan ve 1958'den beri ADI tarafından verilen en eski ve en yetkin dünya tasarım ödülü "Compasso d'Oro"ya adanmış olan ADI Tasarım Müzesi, Milano’daki yeni merkezinde ziyarete açıldı.

Otomobiller ADI Tasarım Müzesi'nde - 2

Prestijli "Compasso d'Oro" koleksiyonuna ev sahipliği yapan müze, pek çoğu ödüllü 2 Bin 300’ün üzerinde ürüne eşlik edecek olan dönemsel sergilerle, dinamik ve canlı bir mekan olarak öne çıkıyor. 

Otomobiller ADI Tasarım Müzesi'nde - 3
ADI Tasarım Müzesi'nde her ikisi de 1959 ve 2011 yıllarında "Compasso d'Oro" ödülü alan ilk iki nesli temsilen; biri 1957 ve diğeri 2007 model yılarına ait iki Fiat 500 modeli sergileniyor. 1957 yılından bu yana İtalyan tasarımının simgesi haline gelen Fiat 500 ve dünya yollarına çıktıktan tam 50 yıl sonra Torino’da 4 Temmuz 2007'de doğan ikinci nesil Fiat 500, Alfa Romeo, Fiat, Lancia ve Abarth markalarının tarihi mirasının korunmasına ve tanıtımına odaklanan Heritage (Miras) koleksiyonunun bir parçası olarak müzedeki yerlerini alıyor.
Otomobiller ADI Tasarım Müzesi'nde - 4

2007 yılında yollara çıkan ikinci nesil ile Fiat 500, İtalyan moda ve tasarımının bir simgesi haline geldi. 2020 yılında yollara çıkmaya başlayan yeni ve tamamen elektrikli 500'ün üçüncü nesli inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde bir kez daha kentsel ulaşımda köklü dönüşümlere yol açıyor. İki nesil Fiat 500 ile birlikte görkemli bir tarihe sahip bir başka otomobil olan Fiat-Abarth 1000 Bialbero da müzede sergileniyor. 

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