Otomobiller ADI Tasarım Müzesi'nde

Fiat 500, 1954'ten beri en eski ve en yetkin dünya tasarım ödülü olan "Compasso d'Oro"nun (Altın Pusula) paha biçilmez kalıcı koleksiyonuna ev sahipliği yapan müzenin koleksiyondaki en önemli parçalardan biri olarak öne çıkıyor. 1954'te kurulan ve 1958'den beri ADI tarafından verilen en eski ve en yetkin dünya tasarım ödülü "Compasso d'Oro"ya adanmış olan ADI Tasarım Müzesi, Milano’daki yeni merkezinde ziyarete açıldı.