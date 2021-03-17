Oxfordlu arkeolog: Neandertaller, ilk insanların sanatında pay sahibi

Denisova insanların 2010'da Sibirya'da keşfedildiği ekipte yer alan Higham "Denisova insanları, Neandertallerle ve bizimle yakından ilişkili. Neandertallerle yaptığımız gibi onlarla da çiftleştik. İnsanlar bulundukları bölgeye bağlı olarak az ya da çok Denisova DNA'sına sahip. Denisova mağarasının bulunduğu yerde, bu tür insanların şimdiye kadar sadece bizim ve Neandertallerin yaptığını düşündüğümüz şeyleri yaptığını gösteren kanıtlar keşfettik" dedi.