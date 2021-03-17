Oxfordlu arkeolog: Neandertaller, ilk insanların sanatında pay sahibi

17.03.2021 - 06:56
"Şu an sadece biz varız. Gezegende başka tür bir insan yok. Sanatın ve karmaşık bilişsel düşüncenin kökenlerinin her zaman biz modern insanların ayırt edici özelliği olduğunu düşündük" diyen Oxford Üniversitesi arkeoloji bilimi profesörü Tom Higham, sözlerini şöyle sürdürdü:
"1970'lerde ortaya çıkan bu hipotez, insanların Afrika'dan başka hiçbir insan türünde olmayan (özellikle Neandertallerde) bilişsel bir kabiliyetle çıktığı düşüncesine dayanıyordu.Şimdi bunun modern insanlarla sınırlı kalmadığını düşünüyoruz. Gruplarımız çiftleşiyorsa kültürel aktarım (fikir alışverişi, düşünce ve dil) da gerçekleşmiştir. İnsanlar yeni fikirleri toplamakta iyidir."
Denisova insanların 2010'da Sibirya'da keşfedildiği ekipte yer alan Higham "Denisova insanları, Neandertallerle ve bizimle yakından ilişkili. Neandertallerle yaptığımız gibi onlarla da çiftleştik. İnsanlar bulundukları bölgeye bağlı olarak az ya da çok Denisova DNA'sına sahip. Denisova mağarasının bulunduğu yerde, bu tür insanların şimdiye kadar sadece bizim ve Neandertallerin yaptığını düşündüğümüz şeyleri yaptığını gösteren kanıtlar keşfettik" dedi.