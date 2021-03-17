Oxfordlu arkeolog: Neandertaller, ilk insanların sanatında pay sahibi

Oxford Üniversitesi arkeoloji bilimi profesörü Tom Higham, modern insanların (Homo sapiens), Neandertaller ve Denisova insanları gibi kuzenleriyle çok daha fazla ilişkisi olduğunu söyledi. Higham, insanların söz konusu diğer türlerle 50 bin yıl önce fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti.

17.03.2021 - 06:56

Oxfordlu arkeolog: Neandertaller, ilk insanların sanatında pay sahibi - 1
Bilim insanı, "50 bin-38 bin yıl öncesi arasındaki süslemelerin (arkeolojik nesnelerin) sayısında daha önce hiç görmediğimiz muazzam bir artış görüyoruz" dedi ve fikir paylaşımının bu durumu açıklayabileceğini ifade etti.

Oxfordlu arkeolog: Neandertaller, ilk insanların sanatında pay sahibi - 2
The Guardian'ın haberine göre, bu nesneler arasında delikli diş, deniz kabuğundan kolye, renklendirici maddelerin kullanımı, süslenmiş kemikler; oyularak yapılan figüratif sanat ve mağara ressamlığı eserleri bulunuyor.
Oxfordlu arkeolog: Neandertaller, ilk insanların sanatında pay sahibi - 3

"Şu an sadece biz varız. Gezegende başka tür bir insan yok. Sanatın ve karmaşık bilişsel düşüncenin kökenlerinin her zaman biz modern insanların ayırt edici özelliği olduğunu düşündük" diyen Oxford Üniversitesi arkeoloji bilimi profesörü Tom Higham,  sözlerini şöyle sürdürdü:

Oxfordlu arkeolog: Neandertaller, ilk insanların sanatında pay sahibi - 4

"1970'lerde ortaya çıkan bu hipotez, insanların Afrika'dan başka hiçbir insan türünde olmayan (özellikle Neandertallerde) bilişsel bir kabiliyetle çıktığı düşüncesine dayanıyordu.Şimdi bunun modern insanlarla sınırlı kalmadığını düşünüyoruz. Gruplarımız çiftleşiyorsa kültürel aktarım (fikir alışverişi, düşünce ve dil) da gerçekleşmiştir. İnsanlar yeni fikirleri toplamakta iyidir."

Oxfordlu arkeolog: Neandertaller, ilk insanların sanatında pay sahibi - 5

Denisova insanların 2010'da Sibirya'da keşfedildiği ekipte yer alan Higham "Denisova insanları, Neandertallerle ve bizimle yakından ilişkili. Neandertallerle yaptığımız gibi onlarla da çiftleştik. İnsanlar bulundukları bölgeye bağlı olarak az ya da çok Denisova DNA'sına sahip. Denisova mağarasının bulunduğu yerde, bu tür insanların şimdiye kadar sadece bizim ve Neandertallerin yaptığını düşündüğümüz şeyleri yaptığını gösteren kanıtlar keşfettik" dedi.

Oxfordlu arkeolog: Neandertaller, ilk insanların sanatında pay sahibi - 6
Higham'ın 25 Mart'ta çıkacak kitabında yer alan yeni araştırması ayrıca, en eski modern insanlarla bağlantılı olduğu düşünülen sanat eserleri ve süs eşyalarının, Neandertaller ve Denisova insanları tarafından meydana getirilme ihtimali olduğu anlamına geliyor.

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