Oyuncak Hikayesi 4 gişeye damga vurdu (ABD Box Office rakamları 28-30 Haziran 2019)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları açıklandı. Animasyon yapımı Oyuncak Hikayesi 4 filmi gişenin yeni galibi oldu. İşte 28-30 Haziran 2019 ABD Box Office rakamları...
1
2
Toy Story 4 57.9 milyon dolar
3
Annabelle Comes Home 20.4 milyon dolar
4
Yesterday 17 milyon dolar
5
Aladdin 9.3 milyon dolar
6
The Secret Life of Pets 2 7.1 milyon dolar
7
Men in Black: International 6.6 milyon dolar
8
Avengers: Endgame 5.5 milyon dolar
9
Child's Play 4.3 milyon dolar
10
Rocketman 3.9 milyon dolar
11
John Wick: Chapter 3 - Parabellum 3.2 milyon dolar