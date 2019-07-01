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Oyuncak Hikayesi 4 gişeye damga vurdu (ABD Box Office rakamları 28-30 Haziran 2019)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları açıklandı. Animasyon yapımı Oyuncak Hikayesi 4 filmi gişenin yeni galibi oldu. İşte 28-30 Haziran 2019 ABD Box Office rakamları...

  • 1

  • 2

    Toy Story 4 57.9 milyon dolar

  • 3

    Annabelle Comes Home 20.4 milyon dolar

  • 4

    Yesterday 17 milyon dolar

  • 5

    Aladdin 9.3 milyon dolar

  • 6

    The Secret Life of Pets 2 7.1 milyon dolar

  • 7

    Men in Black: International 6.6 milyon dolar

  • 8

    Avengers: Endgame 5.5 milyon dolar

  • 9

    Child's Play 4.3 milyon dolar

  • 10

    Rocketman 3.9 milyon dolar

  • 11

    John Wick: Chapter 3 - Parabellum 3.2 milyon dolar
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